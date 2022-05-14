Пакують валізи в Крим: колаборанти, яких РФ поставила "керувати" на Херсонщині, планують тікати

Колаборанти, яких окупанти поставили "керувати" на Херсонщині, планують тікати/ Facebook Ігор Колихаєв, Reuters

Росіяни призначили "керівниками" в окупованій ними Херсонській області колишніх офіціанток та викидайл.

А ті, не витримавши "тягаря влади", що звалилася на їхні голови, і злякавшись насування гуманітарної катастрофи у регіоні, уже думають, куди краще втекти. Про це свідчать розмови між колаборантами, які перехопила та оприлюднила Служба безпеки України.

Як стає відомо із розмови між двома колаборантами, які погодилися служити російським окупантам і стали "керівниками", на регіон насувається гуманітарна катастрофа. Вони розповідають, що в людей немає засобів для існування. Там не вистачає найнеобхідніших речей і палива, а через відсутність потрібних медикаментів уже помирають люди.

"Питання з паливом не вирішуються – ж*па. Питання з ліками не вирішуються – ж*па, із зарплатами і пенсіями не вирішуються – ж*па. Люди помирають, без медикаментів…", – каже колаборант своїй "колезі".

Вона зазначає, що навіть ті, хто чекав "русский мир", уже починають ненавидіти росіян.

За словами колаборанта, у Херсонську область з окупованого Криму завозиться небагато пального і ліків, і цю невелику кількість рашисти перепродають місцевим жителям втридорога.

Після обговорення насування гумкатастрофи обоє колаборантів сходяться на тому, що можна побути в окуповані Херсонщині не більше місяця, а потім потрібно кудись тікати. Як найбільш ймовірний для себе варіант вони розглядають окупований росіянами Крим – думають, що можуть там відсидітися.

читайте такожВіце-спікерка Держдуми РФ приїхала в Херсон – хоче допомагати колаборантамОдин з колаборантів зазначає, що він з друзями втече до Криму у червні, якщо до того нічого не зміниться.

"Ми з Каринкою на все літо їдемо до Криму. Десь вона офіціанткою, я десь там барменом, офіціантом, чи викидайлом, як я раніше був", – каже колаборант.

При цьому в Службі безпеки України нагадують, що Херсонщина і Крим – це Україна, ва всім колаборантам доведеться відповідати за держзраду з співпрацю з окупантами.

Дивіться онлайн новини Херсона:

Раніше повідомлялося, що встановлення російськими окупантами у Херсоні проросійської адміністрації лише підкреслює, що амбітні політичні плани російського диктатора Володимира Путіна в Україні провалилися. Про це заявили у британській розвідці.

Нагадаємо, як раніше розповіли в американському Інституті дослідження війни, подальший розвиток війни Росії проти України може піти одним із трьох шляхів. При цьому якщо РФ не врахує свої помилки і не змінюватиме тактику, то може зазнати краху на фронті уже в найближчі місяці.

Читайте також: