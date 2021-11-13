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Нова агресія і війська РФ біля кордонів України: Париж жорстко попередив Москву

13 листопада 2021, 11:46

У Франції висловили стурбованість через погіршення ситуації з безпекою в Україні.

Жан-Ів Ле Дріан
Жан-Ів Ле Дріан / Фото УНІАН

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і міністр збройних сил країни Флоранс Парлі попередили своїх російських колег від подальших зазіхань на територіальну цілісність України.

Про це йдеться в повідомлення МЗС Франції за підсумками зустрічі глав МЗС і міноборони Франції зі своїми російськими колегами.

"Обидва міністри висловили стурбованість погіршенням ситуації з безпекою в Україні і чітко попередили про серйозні наслідки, які можуть мати будь - які нові спроби підірвати територіальну цілісність України", - йдеться в заяві.

При цьому французькі міністри закликали Москву відновити переговори в рамках нормандського формату і домовитися про проведення в найближчому майбутньому міністерської зустрічі відповідно до зобов'язань президента РФ Володимира Путіна.

"Вони також нагадали Росії про зобов'язання, взяті нею в рамках ОБСЄ щодо прозорості пересування і діяльності військових і повного здійснення заходів щодо зміцнення довіри і транспарентності, передбачених у цих рамках", - зазначили в МЗС.

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Раніше The Washington Post опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що зафіксували перекидання військ Росії до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів встановили після завершення російсько-білоруських військових навчань.

В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів. Як уточнили у відомстві, пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника, які пов'язані із завершенням навчань.

Журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна побачити військову техніку РФ і персонал біля українських кордонів. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, що межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що фотографії вказують на нарощування військ біля кордонів України.

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