Нова агресія і війська РФ біля кордонів України: Париж жорстко попередив Москву

У Франції висловили стурбованість через погіршення ситуації з безпекою в Україні.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан і міністр збройних сил країни Флоранс Парлі попередили своїх російських колег від подальших зазіхань на територіальну цілісність України.
Про це йдеться в повідомлення МЗС Франції за підсумками зустрічі глав МЗС і міноборони Франції зі своїми російськими колегами.
"Обидва міністри висловили стурбованість погіршенням ситуації з безпекою в Україні і чітко попередили про серйозні наслідки, які можуть мати будь - які нові спроби підірвати територіальну цілісність України", - йдеться в заяві.
При цьому французькі міністри закликали Москву відновити переговори в рамках нормандського формату і домовитися про проведення в найближчому майбутньому міністерської зустрічі відповідно до зобов'язань президента РФ Володимира Путіна.
"Вони також нагадали Росії про зобов'язання, взяті нею в рамках ОБСЄ щодо прозорості пересування і діяльності військових і повного здійснення заходів щодо зміцнення довіри і транспарентності, передбачених у цих рамках", - зазначили в МЗС.
читайте такожПутін відхрестився від Мінських угод і відповів на питання про плани вторгнення в Україну
Раніше The Washington Post опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що зафіксували перекидання військ Росії до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів встановили після завершення російсько-білоруських військових навчань.
В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів. Як уточнили у відомстві, пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника, які пов'язані із завершенням навчань.
Журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна побачити військову техніку РФ і персонал біля українських кордонів. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, що межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що фотографії вказують на нарощування військ біля кордонів України.
Читайте ще:
- Стягування російських військ поблизу українських кордонів: у Пентагоні стежать за ситуацією
- У США пригрозили Москві через війська РФ біля кордонів України
- "Армія готова дати відсіч будь-кому": Зеленський про війська Росії біля кордонів України