Генсек НАТО заявив про нарощування військ Росії біля кордонів України

Йенс Столтенберг / Reuters

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про величезну і незвичайну активність російський військ недалеко від кордону України.

Під час спільної пресконференції міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та генсека Альянсу, він заявив, що в разі вторгнення часу на підготовку не буде.

Столтенберг закликав країну-агресора пояснити свої плани у зв'язку з нарощуванням військ на кордоні.

Він пояснив, що присутність значних сил несе загрозу: якщо РФ зважиться на вторгнення, то часу на попередження або тим більше підготовку – не буде.

"Ми знаємо, що саме такі військові можливості Росія використовувала раніше для агресії проти України", - сказав він.

Реклама

Генсек також застеріг Москву від будь-яких агресивних дій.

читайте такожНова агресія і війська РФ біля кордонів України: Париж жорстко попередив Москву

Раніше The Washington Post опублікувала матеріал, в якому йшлося про те, що зафіксували перекидання військ Росії до кордонів України. Передислокацію військових підрозділів встановили після завершення російсько-білоруських військових навчань.

В Міністерстві оборони України спростували відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів. Як уточнили у відомстві, пересування військових підрозділів пов'язане з плановими заходами противника, які пов'язані із завершенням навчань.

Журналісти Politico опублікували супутникові знімки, на яких можна побачити військову техніку РФ і персонал біля українських кордонів. Фотознімки були зроблені в Смоленській області, що межує з Білоруссю. Втім, американці вважають, що фотографії вказують на нарощування військ біля кордонів України.

Читайте також: