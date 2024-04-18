Військкомат у Києві розшукує понад 5 тисяч осіб: кого можуть доставити до ТЦК

Поліція міста Києва з'ясувала місцезнаходження 1416 громадян і доставила їх у військові комісаріати для складання адміністративних протоколів.

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Військкомати в Києві розшукують порушників правил військового обліку / Колаж: Главред, фото: Главред, Нацполіція

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Києва (ТЦК) направили поліції понад 5 тисяч звернень, щоб до військкоматів доправили громадян, які порушили правила воєнного обліку або законодавства про оборону та мобілізацію. Про це розповіли в Управлінні превентивної діяльності Головного управління нацполіції в столиці.

Як повідомляє NV, у поліції заявили, що станом на 1 квітня вони отримали 5387 звернень від ТЦК, у яких закликали правоохоронців установити місця перебування осіб і доставити їх до військкоматів для складання адміністративних протоколів.

Поліція встановила та доставила до ТЦК 1416 громадян. Щодо ще 4955 осіб триває робота зі з'ясування їхнього місцезнаходження.

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Журналісти уточнили, що згідно із законом поліція, в рамках звернень ТЦК або СБУ, повинна затримувати призовників, військовозобов'язаних і резервістів, які могли порушити законодавство про військовий облік, оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - головні новини за темою:

7 лютого Верховна Рада проголосувала законопроєкт щодо посилення мобілізації в Україні в першому читанні. Ініціативу під №10449 підтримали 329 народних депутатів. Після цього парламентарії розглядали понад 4 тисячі правок до документа і продовжили над ним роботу.

Майже за 2 місяці, 11 квітня, Рада ухвалила закон про мобілізацію в другому читанні. "За" проголосували 283 народних обранців. Пройшла лише 31 правка з 4294.

Президент Зеленський підписав новий закон про мобілізацію 16 квітня. Наступного дня закон було опубліковано в Голосі України. Він набуде чинності за 1 місяць.

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