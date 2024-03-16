Спроба самогубства на Закарпатті: чоловік потрапив до лікарні просто з ТЦК

Лікарі зафіксували спробу суїциду, за цим фактом проводиться службова перевірка.

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На Закарпатті стався скандал у ТЦК / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Чоловік намагався накласти на себе руки під час перебування в Закарпатському ТЦК, наразі він у Хустській міській лікарні, повідомили у пресслужбі Закарпатського територіального центру комплектування.

Як пише Суспільне, 13 березня чоловіка затримали прикордонники під час спроби незаконного перетину кордону. Надалі представники ДПСУ доставили його до РТЦК і СП для уточнення військово-облікових даних.

"Під час перебування на території РТЦК та СП, громадянин зайшов до туалету, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК та СП. Чоловік сидів на підлозі зі слідами крові та порізами на руках. Військовослужбовці ТЦК і СП надали невідкладну медичну допомогу та викликали поліцію і карету "швидкої допомоги", яка доправила чоловіка в Хустську міську лікарню", - розповіли у пресслужбі.

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Лікарі зафіксували спробу суїциду. За цим фактом проводиться службова перевірка, додали у відомстві.

Деталі скандалу в ТЦК на Закарпатті

Як уточнює видання Mukachevo.net, затриманим виявився Хабаров Є. В. Під час перебування в ТЦК він зайшов до туалету, де через деякий час його знайшов представник Хустського РТЦК і СП зі слідами крові та порізами на руках.

Зі свого боку знайома хлопця Анна Суханова заявила в Instagram, що її хлопця силоміць доправили в Хустський районний ТЦК, піддали побиттю і тортурам, після чого чоловік спробував накласти на себе руки.

За словами дівчини, хлопця викрали співробітники прикордонної служби з готелю міста Виноградів Закарпатської області та відвезли його в невідомому напрямку.

Пізніше дівчина дізналася, що його відвезли в прикордонний пункт пропуску Вилок, і там звинуватили у спробі перетину кордону. У поліції дівчина намагалася написати заяву про викрадення людини, але їй відмовили, оскільки "він не сказав, що його викрали".

Він стверджує, що хлопця доправили до ТЦК міста Хуст, де його били доти, доки він не вирішив накласти на себе руки, тільки після цього хлопця відвезли в реанімацію.

Чоловік потрапив із ТЦК до реанімації / Скриншот

ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

Раніше в Мережі опублікували кадри з нібито побиттям мобілізованих. Відео нібито побиття мобілізованих у Тернополі зараз перевіряють. Його достовірність ще не встановлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мережу шокувала історія, коли співробітники ТЦК намагалися змусити чоловіків "добровільно" пройти військово-лікарську комісію, щоб надалі їх мобілізувати. Чоловіки не погоджувалися на це, після чого їх силою тримали в приміщенні військкомату. Одного чоловіка утримували 10 днів, а іншого - 7.

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