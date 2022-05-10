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"Влупили і рознесли": Арестович розповів про роботу артилерії в новій Чорнобаївці

10 травня 2022, 23:57

За словами Арестовича, за цим стоїть колосальна праця військових.

Арестович, ракета
Арестович / facebook.com/kpszsu, alexey.arestovich

В Україні організувалася нова Чорнобаївка. В районі одного села на Сіверському Дінці війська РФ намагалися майже два тижні звести понтонну переправу. По ній весь час ЗСУ б'ють артилерією і потрапляють.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 10 травня.

"Там дійшло до військового анекдоту. Логіка така, що вони кілька танків поспіль втопили, один за іншим, поставили на них переправу, щоб вона не провалювалася, а ми все одно влупили і рознесли. Кілька разів. 5-й або 6-й раз. Там вже своя Чорнобаївка", - зазначив він.

За словами Арестовича, за цим стоїть колосальна праця військових.

"Це потрібно виявити, потрібно маневрувати артилерії. Сотні людей працюють, щоб цей успіх став можливим. Цей успіх є. все це дається кров'ю, потім важкою працею наших солдатів, безліччю смертей і поранень і т.д. армія стоїть на смерть", - резюмував Арестович.

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Війна Росії проти України

Армія РФ збирається повністю захопити Донецьку і Луганську області, південні регіони країни і створити коридор в окупований Крим. За словами заступника командувача російськими військами Центрального Східного округу Рустама Міннекаєва, такі плани окупанти мають намір реалізувати в ході "другої фази" своєї війни проти України.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що наступ окупаційних військ РФ сповільнюється. Окупанти до 9 травня можуть позбутися наступального потенціалу. Як вважає чиновник, ЗСУ може знадобитися близько тижня, щоб зупинити ворожі бойові підрозділи в напрямку Гуляйполя і в бік Херсона. У такій ситуації окупанти змушені будуть перейти в оборону.

На думку Арестовича, масштабний контрнаступ армії України на війська Росії може початися в середині червня. До цього часу українські військові повинні будуть отримати достатню кількість зброї від Заходу. Завдяки Західній допомозі баланс сил на певних ділянках фронту може змінитися.

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війна в Україні Олексій Арестович війна Росії та України
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