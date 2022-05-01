"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

Арестович заявив, що армія РФ не здатна наступати / скріншот

Незабаром війська російських окупантів вже не зможуть йти в наступ і будуть змушені перейти до оборони. Ця фаза може наступити вже до 9 травня.

У такому випадку у президента країни-агресора Володимира Путіна не буде, про які військові успіхи в Україні оголосити російському народу на День Перемоги, розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну радник глави ОП Олексій Арестович.

"Якщо вони зараз реально сповільнюються... До тижня піде на те, щоб зупинити Гуляйпільське угруповання і остаточно витормозити Херсонське. Це означає, що російська армія втратила наступальний потенціал в цілому в Україні. Далі перехід до оборони. Тобто ця фаза може відбутися раніше 9 травня або вже під 9 травня, і Путіну нічого буде оголошувати на 9 травня, крім як те, що вони перейшли до оборони на території України", - пояснив Арестович.

Радник глави ОП заявив, що російська армія ще трохи наступає, але скоро вона остаточно стане.

читайте також"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого Рогу"А якщо вона не настає, значить вона не може досягти цілей кампанії. Виходу на межі Донецької та Луганської областей немає, виходу на межі Херсонської області немає. Навіть "ХНР" незручно оголошувати. Або що вони там зібралися оголошувати? Навіть цілі проголошені з самого початку сильно скориговані в шість разів. І що оголошувати 9 травня - питання номер один. Що далі - питання номер два. І за всім цим маячить найголовніше питання - коли ж українська армія перейде в контрнаступ?",- сказав Арестович.

Раніше військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде розповів, що влада Росії, країни-окупанта, будуть готові оголошувати масову мобілізацію у країні тільки тоді, коли українські війська розіб'ють росіяни і повернуть Києву контроль над півостровом Крим.

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