УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

1 травня 2022, 11:15

Путіну нічого буде оголошувати на 9 травня, крім як те, що вони перейдуть до оборони на території України, вважає радник глави ОПУ.

false
Арестович заявив, що армія РФ не здатна наступати / скріншот

Незабаром війська російських окупантів вже не зможуть йти в наступ і будуть змушені перейти до оборони. Ця фаза може наступити вже до 9 травня.

У такому випадку у президента країни-агресора Володимира Путіна не буде, про які військові успіхи в Україні оголосити російському народу на День Перемоги, розповів в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну радник глави ОП Олексій Арестович.

"Якщо вони зараз реально сповільнюються... До тижня піде на те, щоб зупинити Гуляйпільське угруповання і остаточно витормозити Херсонське. Це означає, що російська армія втратила наступальний потенціал в цілому в Україні. Далі перехід до оборони. Тобто ця фаза може відбутися раніше 9 травня або вже під 9 травня, і Путіну нічого буде оголошувати на 9 травня, крім як те, що вони перейшли до оборони на території України", - пояснив Арестович.

Радник глави ОП заявив, що російська армія ще трохи наступає, але скоро вона остаточно стане.

читайте також"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого Рогу"А якщо вона не настає, значить вона не може досягти цілей кампанії. Виходу на межі Донецької та Луганської областей немає, виходу на межі Херсонської області немає. Навіть "ХНР" незручно оголошувати. Або що вони там зібралися оголошувати? Навіть цілі проголошені з самого початку сильно скориговані в шість разів. І що оголошувати 9 травня - питання номер один. Що далі - питання номер два. І за всім цим маячить найголовніше питання - коли ж українська армія перейде в контрнаступ?",- сказав Арестович.

Раніше військовий експерт з Азербайджану Агіль Рустамзаде розповів, що влада Росії, країни-окупанта, будуть готові оголошувати масову мобілізацію у країні тільки тоді, коли українські війська розіб'ють росіяни і повернуть Києву контроль над півостровом Крим.

Читайте також:

viber
війна в Україні новини Херсона Олексій Арестович
Реклама
Популярне
Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу арміїГенерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії "Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в Україні"Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в Україні Чому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експертаЧому росіяни ненавидять українців і підтримують людоїдську політику Кремля - відповідь експерта Гороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удачаГороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача Росія на межі і може вести війну високої інтенсивності всього кілька тижнів – Валентин БадракРосія на межі і може вести війну високої інтенсивності всього кілька тижнів – Валентин Бадрак
Підтримайте Главред

Останні новини

12:34

ЗСУ відмовляється від радянської техніки і переходить на НАТівські зразки - Залужний

12:24

Якщо РФ забере свої війська з України, санкції проти неї може бути знято – очільниця МЗС ФРН БербокВідео

12:23

Гороскоп Таро на тиждень 2-8 травня: Близнюкам – гроші, Терезам - здійснення бажань, Рибам - підказки долі

12:14

Трагедія стане спусковим гачком небезпечних подій: як відіб'ється на Україні коридор затемнень 2022Відео

12:00

Йолка, яка народилася в Ужгороді, розважає росіян у Сочі і мовчить про війну на батьківщині

Реклама
11:42

Українські воїни "Стугною" яскраво знищили елітний російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"Відео

11:24

Le Monde: для України у війні з Росією минув час поступок, далі - перемога

11:21

Три сценарії війни: чого чекати УкраїніПогляд

11:15

"Навіть "ХНР" незручно оголошувати 9 травня": Арестович заявив, що армія РФ уже не здатна наступати

11:12

Удари Росії з Криму і робота ППО: в Одесі війська України знищили 7 літаків ворогаВідео

10:56

Українка героїчно врятувала 16 собак від російських окупантів

10:39

У радіусі до 50 км знищено буде все: експерт пояснив, куди РФ може завдати ядерний удар

10:20

Нацгвардієць відправив російського "Грача" фермерам на металобрухт, а пілота - на концерт КобзонаВідео

10:14

Фомін тиждень 2022: значення кожного дня, заборони і традиції

10:06

Росія зібралася надовго захопити Херсон, щоб посилити окупацію Криму - розвідка БританіїВідео

09:58

Ворог вдарив ракетами по заводу або складу мінеральних добрив на Миколаївщині

09:18

Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

09:18

Антипутінська коаліція: чи зможе світ втихомирити кремлівського монстраПогляд

09:03

У Росії "палає" від візиту Джолі в Україну - заманюють актрису в "ЛДНР" горілкоюВідео

08:54

Кулеба і Блінкен повели телефонну розмову - обговорили допомогу Україні в $33 млрд

Реклама
08:35

"Спецназ ріже їх по тилах, втрати величезні": Арестович про "успіхи" окупантів на підступах до Кривого РогуВідео

08:25

Вціліла лише піч: під Києвом пенсіонерка пекла паски на руїнах свого будинку

08:20

Гороскоп на сьогодні 1 травня 2022: Близнюкам - втрати, Терезам - погані знаки, Скорпіонам - підказки долі

08:05

У боях з російськими окупантами загинув легендарний "кіборг" з позивним "Багдад"

07:46

Окупанти перетворили завод на руїни: як виглядає Азовсталь зараз - фото із супутника

07:09

ЗСУ вдарили по ворогу: знищено 42 окупанти, новітню систему для приглушення БПЛА і два Орлана

07:00

Привітання з 1 травня - душевні листівки і картинки до свята

06:41

Путін - на порозі офіційного оголошення війни Україні – The Sun

06:23

Як Захід відмовляє Путіна не застосовувати "ядерну дубину"Погляд

05:38

Величезний удар по психіці Путіна: експерт пояснив, чому важливо було затопити крейсер МоскваВідео

05:00

"Можна видихнути": таролог назвала терміни корінного перелому у війніВідео

04:30

В Дії з'явилося нововведення, яке стосується сертифіката вакцинації: подробиці

03:40

Синоптик розповів, коли чекати спеки в Україні в травніВідео

03:12

Військовий експерт вказав на слабкі місця армії РФ: "Це тягар, який гальмує успіх Путіна в Україні"Відео

02:40

Експерт розповів, чому ленд-ліз від США для України дуже важливий

02:07

Поглузувала з України: Наташа Корольова показала фото з Києва верхи на Кіркорові

01:30

ЗСУ здатні знищити Кримський міст, але є важливий нюанс - експертВідео

00:31

"Ніколи не забуде": Зеленський різко висловився щодо ворожих обстрілів Одеси

00:08

Окупантів "покришили" з технікою: Зеленський розповів про проблеми з підготовкою параду в МосквіВідео

00:05

Єрмак обговорив з радником Ердогана війну і гарантії безпеки

Реклама
30 квітня, субота
23:46

Розстрілювали мирних людей: під Києвом знайшли двох колаборантів, які вбивали українцівВідео

23:18

Модель лупить окупантів на фронті: дівчина-військовослужбовець розповіла про війнуВідео

23:14

"Ми багато втратили": в УЄФА шокували заявою на підтримку російських спортсменівВідео

22:52

В Україні прогнозують стрибок цін на продукти: що подорожчає

22:44

"Вбитих дуже багато": Арестович розповів про втрати окупантів в УкраїніВідео

22:07

Анджеліну Джолі у Львові терміново повели в укриття: актриса бігла під виття сиренВідео

22:05

Відвідування кладовищ під час війни: рятувальники надали важливі рекомендації

21:56

Вдале полювання: ЗСУ за три хвилини стерли в порошок чотири танки рашистівВідео

21:37

"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогуВідео

21:19

Орки примусово вивозять мирних жителів із Харківської області - Генштаб

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти