"Його кінець близький": Арестович назвав ключову фразу в промові Путіна на параді в Москві

Радник глави Офісу президента України назвав Володимира Путіна "до смерті переляканою людиною". Арестович вважає, що його доля буде жахливою.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович назвав ключову фразу в промові російського диктатора Володимира Путіна на параді в Москві 9 травня 2022 року.
На думку Арестовича, ключовою фразою Путіна стали слова "не допустити глобальної війни".
"Якщо ж говорити серйозно, то ключова фраза Путіна в його промові - "неприпустимість глобальної війни",— написав Арестович у Facebook.
"Старий, хворий, до смерті переляканий чоловічок. Путін - власник імперії, зустрівся, нарешті з Путіним, який тягав валізу сильним світу цього. Коло замкнулося. Його кінець близький. Його посмертна доля буде жахливою", - додав радник глави ОП.
Як повідомляв Главред, в понеділок, 9 травня, в РФ відбувся традиційний парад.
У параді 2022 в Москві брало участь щонайменше удвічі менше техніки, ніж минулого року. Не було ні важких вогнеметних систем ТОС-1А, ні машин інженерної системи дистанційного мінування, ні зенітного комплексу Панцир-С.
Повітряну частину параду Перемоги 2022 і зовсім скасували. Спікер Кремля пояснив це "поганою погодою", хоча насправді небо над Москвою було безхмарним.
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