"Зараз в Україні відбуваються чотири нові Бучі": Арестович розповів про звірства окупантів

Арестович розповів про нові звірства окупантів / скріншот, УНІАН

Російські солдати продовжують здійснювати страшні звірства проти українського народу на захоплених територіях.

Відомо про нові вбивства мирних жителів, зґвалтування жінок, дітей та літніх людей на Херсонщині та Запоріжжі, заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ізраїльського телеканалу Channel 9.

За його словами, за масштабами нові злочини окупантів можна назвати чотирма новими.

"Російська армія творить зараз чотири нових Бучі. Дві - на запорізькому напрямку, дві - на Херсонському", - розповів Арестович.

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"Масові зґвалтування, вбивства дітей, людей похилого віку, розстріли мирних жителів і т. д. про яке "братство" ми можемо поки говорити? Це справа... навіть якщо і буде відновлення відносин - все-таки ми сусіди - це дуже віддалена історія". А зараз наше завдання - вижити", - підсумував Арестович.

"Бучанська різанина"

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежали тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів. Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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