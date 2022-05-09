Окупанти з новими силами можуть атакувати Київ та інші міста - Арестович

Арестович не виключив другий наступ на Київ, Чернігів, Суми, Харків / Колаж фото Reuters

Армія Росії може здійснити ще одну спробу наступу на столицю України Київ, а також на інші міста північно-східної частини країни. Йдеться про Суми, Чернігів, Харків.

Про це заявив 8 травня радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

Арестович зазначив, що він не може спрогнозувати, чи зважитися російський диктатор Путін на те, щоб оголосити мобілізацію в РФ, оскільки рішення господар Кремля ухвлює "по клацанню в голові". Водночас, на думку Арестовича, прихована часткова мобілізація в Росії вже йде.

На думку радника глави ОП, за той час, поки до нас буде йти військова допомога від Заходу, росіяни можуть "зібратися із силами".

Арестович підкреслив, що надання Україні військової допомоги від інших держав – це "довга історія". За відповідне рішення голосуватимуть лише у травні. До того ж потрібен час, щоби зброя прибула на територію нашої держави.

"Цілком можливий другий наступ, включаючи наступ на Київ, на Чернігів, Суми, Харків. Все можливо такими темпами. Це дуже довга історія, поки санкції подіють, поки приїде зброя ... це місяці - навіть не тижні", - додав Арестович.

Як повідомляв Главред, місяць тому радник глави Офісу президента Олексій Арестович в 1% оцінював імовірність повторної спроби штурму Києва російськими військами.

Військовий експерт Олег Жданов не виключив, що російські окупанти можуть відкрити другий фронт. На даний момент рівень загрози для Одеси з боку російських військових залишається досить високим.

Щоби відкрити другий фронт, армії РФ потрібно висадити десант і посилити групу військ, яка знаходиться в Придністров'ї.

"Тому і обстріли Одеси тривають і можуть бути посилені найближчим часом", - заявив Жданов.

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