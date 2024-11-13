Відстрочка від мобілізації: у Києві під ЦНАП утворилися величезні черги

Коротко про головне:
- У ЦНАПі працюють представники ТЦК
- Великі черги утворюються через відсутність електронної черги
- Хто отримає бронь від мобілізації
У Києві спостерігаються шалені черги біля ЦНАПу Деснянського району. Як повідомляють у Мережі, чоловіки намагаються продовжити відстрочку від мобілізації на яку мають право, а саме - багатодітні батьки, освітяни, студенти, люди з інвалідністю та працівники різних підприємств.
Люди скаржаться на відсутність електронної черги під час прийому документів, а працівники, які займаються продовженням відстрочок, фізично не можуть прийняти усіх бажаючих. Відвідувачі кажуть, що чергують під офісом уже кілька днів поспіль.
"Щодо черги до ЦНАПу в Деснянському районі Києва повідомляємо, що питання знаходиться поза компетенцією Київської міської державної адміністрації, оскільки черга стоїть до представників ТЦК, які фізично розміщені у приміщенні ЦНАПу", - відповіли в КМДА для ТСН.
Журналістам стало відомо, що у приміщені ЦНАП працюють представники ТЦК, яких там розмістили. А працівники центру надання адміністративних послуг не мають жодного відношення до оформлення або продовження відстрочок.
Також відомо, що 12 листопада надійшло повідомлення про "мінування" ЦНАПу у Деснянському районі. Відповідно, його роботу було призупинено на час проведення перевірки, а люди були змушені покинути приміщення.
У поліції Києва підтверджують інформацію про мінування. Поки невідомо, хто повідомив про хибний виклик і з якою метою.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків. Відомо, що було припинено примусову мобілізацію чоловіків, старших за 50 років. Зазначається, що у навчальних центрах ЗСУ зараз залишаються менше 10-ти мобілізованих віком 50+ років.
У Міноборони зробили важливу заяву про бронювання від мобілізації в Україні. В Україні необхідно продовжувати проведення мобілізації, але Міноборони готове говорити і працювати з бізнесом для обговорення допомоги в питаннях бронювання співробітників, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.
У ТЦК повідомили, за які порушення можуть не дати бронь від мобілізації. Сергій Монукало перерахував, які саме порушення можуть призвести до відмови людині у бронюванні. До цього списку входять, зокрема, неявка в ТЦК у потрібні терміни, неоновлення своїх сімейно-демографічних даних тощо.
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