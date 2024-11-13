Відстрочка від мобілізації: у Києві під ЦНАП утворилися величезні черги

Люди скаржаться на відсутність електронної черги під час прийому документів - до чого тут ТЦК.

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У Києві у ЦНАП великі черги / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

Коротко про головне:

У ЦНАПі працюють представники ТЦК

Великі черги утворюються через відсутність електронної черги

Хто отримає бронь від мобілізації

У Києві спостерігаються шалені черги біля ЦНАПу Деснянського району. Як повідомляють у Мережі, чоловіки намагаються продовжити відстрочку від мобілізації на яку мають право, а саме - багатодітні батьки, освітяни, студенти, люди з інвалідністю та працівники різних підприємств.

Люди скаржаться на відсутність електронної черги під час прийому документів, а працівники, які займаються продовженням відстрочок, фізично не можуть прийняти усіх бажаючих. Відвідувачі кажуть, що чергують під офісом уже кілька днів поспіль.

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"Щодо черги до ЦНАПу в Деснянському районі Києва повідомляємо, що питання знаходиться поза компетенцією Київської міської державної адміністрації, оскільки черга стоїть до представників ТЦК, які фізично розміщені у приміщенні ЦНАПу", - відповіли в КМДА для ТСН.

Журналістам стало відомо, що у приміщені ЦНАП працюють представники ТЦК, яких там розмістили. А працівники центру надання адміністративних послуг не мають жодного відношення до оформлення або продовження відстрочок.

Що відомо про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Також відомо, що 12 листопада надійшло повідомлення про "мінування" ЦНАПу у Деснянському районі. Відповідно, його роботу було призупинено на час проведення перевірки, а люди були змушені покинути приміщення.

У поліції Києва підтверджують інформацію про мінування. Поки невідомо, хто повідомив про хибний виклик і з якою метою.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що в Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків. Відомо, що було припинено примусову мобілізацію чоловіків, старших за 50 років. Зазначається, що у навчальних центрах ЗСУ зараз залишаються менше 10-ти мобілізованих віком 50+ років.

У Міноборони зробили важливу заяву про бронювання від мобілізації в Україні. В Україні необхідно продовжувати проведення мобілізації, але Міноборони готове говорити і працювати з бізнесом для обговорення допомоги в питаннях бронювання співробітників, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

У ТЦК повідомили, за які порушення можуть не дати бронь від мобілізації. Сергій Монукало перерахував, які саме порушення можуть призвести до відмови людині у бронюванні. До цього списку входять, зокрема, неявка в ТЦК у потрібні терміни, неоновлення своїх сімейно-демографічних даних тощо.

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