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Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву

Олексій Тесля
13 листопада 2024, 01:45
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Рустем Умєров прокоментував питання з приводу так званої "бусифікації".
Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву
Рустем Умєров прокоментував питання мобілізації / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливо:

  • В Україні має тривати мобілізація, заявив Умєров
  • Міноборони погоджує питання бронювання

В Україні необхідно продовжувати проведення мобілізації, але Міноборони готове говорити і працювати з бізнесом для обговорення допомоги в питаннях бронювання співробітників, заявив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Ми зі свого боку зарезервували кількість людей, але повинні продовжувати мобілізацію. Тому ми завжди будемо відкриті, щоб працювати з асоціаціями і просимо звернутися до нас і пояснити, аргументувати, як ми можемо вам допомогти", - сказав він на щорічних загальних зборах Європейської бізнес асоціації.

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За словами Умєрова, Міноборони, як військова компонента, озвучує свої цілі та завдання, але "чує" бізнес. "Влітку ми вже допомогли зробити резерв, але якщо потрібно ще резервувати - то потрібно прийти і разом поспілкуватися, і ми допоможемо", - запевнив міністр.

Він підкреслив, що Міноборони хоче працювати з бізнесом і готове спілкуватися.

"Ми, як Міноборони, готові разом з іншими міністерствами, Мінстратегпромом, Офісом президента, надавати контракти бізнесу, щоб ви виконували наші оборонні замовлення, допомагали нам не тільки в озброєнні та військовій техніці, юридичних послугах, інвест-банківських та інших. Ми хочемо говорити з вами. І тому, якщо є така пропозиція - готовий відгукнутися й організувати зустріч із вами", - зазначив Умєров.

Водночас він зазначив, що Міноборони намагається "змінити парадигму", щоб служити в армії було честю, а "не тим, що суспільство зараз сприймає: бусифікація, ТЦК".

Бронювання від мобілізації: у Міноборони зробили важливу заяву
/ фото: Главред

"Ці питання і завдання для нас стоять, і це дуже проблематичне для нас питання. Ми намагаємося змінити підходи, принципи. І сьогодні ухвалили постанову, щоб були переведення (воїнів між частинами ЗСУ - ред.). Будемо ще працювати, пріоритизуємо зараз тренування", - розповів міністр.

Говорячи про ситуацію в оборонному секторі загалом, Умеров підкреслив, що тривають оборонні операції, тренування і навчання військових.

"Озброєння і військова техніка, яку ми отримуємо з міжнародної військової допомоги, йде. Зараз пріоритезуємо, разом із Мінстратегпромом. Офісом президента, інвестиції в озброєння, в ОПК. Ми вважаємо, що ми зможемо подолати труднощі і добре підготуватися до 2025 року", - сказав він.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що мобілізацію деяких категорій можуть призупинити. Відповідний законопроєкт все ще на розгляді парламенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Генштаб розглядає пропозиції, які передбачають добровільний призов без залучення ТЦК. У таких випадках підбір мотивованих бійців доручать командирам військових частин.

Як повідомляв Главред, раніше свої облікові дані оновили вже 4,6 млн військовозобов'язаних, призовників і резервістів, що значно перевищує потреби війська на зараз.

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Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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мобілізація Міноборони України війна Росії та України Рустем Умеров
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