В Україні змінили правила мобілізації для однієї групи чоловіків: що відомо

Працівники ТЦК та СП припинили примусову мобілізацію чоловіків віком 50+ років через внутрішнє розпорядження командування Сухопутних військ.

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У навчальних центрах ЗСУ майже зникла одна вікова категорія / Колаж Главред, фото: Колаж Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, Главред

Коротко:

В навчальних центрах ЗСУ залишилось менше 10-ти мобілізованих віком понад 50 років

ТЦК та СП припинили примусову мобілізацію чоловіків даної вікової категорії

В Україні протягом останнього місяця працівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки було припинено примусову мобілізацію чоловіків, старших за 50 років. Про це повідомляє "Главком" з посиланням на джерела в Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що у навчальних центрах ЗСУ зараз залишаються менше 10-ти мобілізованих віком 50+ років.

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Це пов'язано з тим, що після внутрішнього розпорядження командування Сухопутних військ наприкінці вересня, працівники ТЦК припинили обов’язкову мобілізацію чоловіків старше 50 років.

"У силу своїх фізичних особливостей та хронічних хвороб старші люди не можуть повноцінно виконувати бойові завдання на лінії зіткнення, і бойові бригади (а саме для них зараз готують кадри навчальні центри) не хочуть брати таких людей", – пояснило джерело.

При цьому, мобілізація громадян віком 50–59 років можлива за умови наявності в них дефіцитних спеціальностей, що є затребуваними в армії. Зокрема, мова йде про зварювальників, ремонтників важкої техніки та зв'язківців.

Що відомо про закон про мобілізацію в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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