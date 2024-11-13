Сьогодні в Києві відключатимуть світло: кого торкнеться

Причиною обмежень електроенергії став дефіцит в енергосистемі через російські обстріли та зниження температури.

https://glavred.net/ukraine/segodnya-v-kieve-budut-otklyuchat-svet-kogo-kosnetsya-10613828.html Посилання скопійоване

Сьогодні в Києві відключатимуть світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Кому сьогодні в Києві обмежать споживання електроенергії

У чому причина відключень світла

У середу, 13 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла, але не для побутових споживачів, а для промисловості та бізнесу.

"За вказівкою Укренерго сьогодні, 13 листопада, у Києві будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7:00 до 20:00 години", - йдеться в повідомленні Київської міської адміністрації.

відео дня

У КМВА підкреслили, що обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.

Причиною обмежень електроенергії став дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли країни-агресора РФ і зниження температури повітря.

​ Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Вранці 13 листопада в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-арессора РФ. Жителів столиці попередили, що в місті можливі відключення світла.

Главред писав, що, згідно із заявою Укренерго, 13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу і промислових споживачів.

Раніше енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив, чи є в України шанс пройти зиму без відключень світла і в яких випадках варто готуватися до 20-годинної відсутності електрики.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред