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Сьогодні в Києві відключатимуть світло: кого торкнеться

Анна Ярославська
13 листопада 2024, 09:40
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Причиною обмежень електроенергії став дефіцит в енергосистемі через російські обстріли та зниження температури.
Вимкнути світло.
Сьогодні в Києві відключатимуть світло / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Кому сьогодні в Києві обмежать споживання електроенергії
  • У чому причина відключень світла

У середу, 13 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла, але не для побутових споживачів, а для промисловості та бізнесу.

"За вказівкою Укренерго сьогодні, 13 листопада, у Києві будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7:00 до 20:00 години", - йдеться в повідомленні Київської міської адміністрації.

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У КМВА підкреслили, що обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.

Причиною обмежень електроенергії став дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли країни-агресора РФ і зниження температури повітря.

Сьогодні в Києві відключатимуть світло: кого торкнеться
​ Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред ​

Вимкнення світла в Україні - останні новини

Вранці 13 листопада в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-арессора РФ. Жителів столиці попередили, що в місті можливі відключення світла.

Главред писав, що, згідно із заявою Укренерго, 13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу і промислових споживачів.

Раніше енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив, чи є в України шанс пройти зиму без відключень світла і в яких випадках варто готуватися до 20-годинної відсутності електрики.

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