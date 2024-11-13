Сьогодні в Києві відключатимуть світло: кого торкнеться

Ви дізнаєтеся:
- Кому сьогодні в Києві обмежать споживання електроенергії
- У чому причина відключень світла
У середу, 13 листопада, у Києві діятимуть графіки відключення світла, але не для побутових споживачів, а для промисловості та бізнесу.
"За вказівкою Укренерго сьогодні, 13 листопада, у Києві будуть задіяні обмеження світла для промисловості та бізнесу з 7:00 до 20:00 години", - йдеться в повідомленні Київської міської адміністрації.
У КМВА підкреслили, що обмеження не стосуватимуться побутових споживачів.
Причиною обмежень електроенергії став дефіцит в енергосистемі через попередні обстріли країни-агресора РФ і зниження температури повітря.
Вимкнення світла в Україні - останні новини
Вранці 13 листопада в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-арессора РФ. Жителів столиці попередили, що в місті можливі відключення світла.
Главред писав, що, згідно із заявою Укренерго, 13 листопада тимчасово запроваджуються обмеження потужності для бізнесу і промислових споживачів.
Раніше енергетичний експерт, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук оцінив, чи є в України шанс пройти зиму без відключень світла і в яких випадках варто готуватися до 20-годинної відсутності електрики.
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