Бронь від мобілізації "світить" не усім: в ТЦК сказали, за які порушення її можуть не дати

Якщо військовозобов’язаний здійснив хоча б одне зі списку порушень, йому можуть відмовити в оформленні бронювання.

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Стало відомо, за які порушення можуть не дати бронь від мобілізації/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Якщо документи про бронювання військовозобов’язаного були уже подані, але виявиться, що він раніше порушував правила військового обліку, то такій людині можуть відмовити у бронюванні. Про це розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК Сергій Монукало в інтерв’ю Главреду.

"Навіть якщо людина подала документи, то згідно з нововведеннями, якщо буде встановлено, що вона раніше порушувала правила військового обліку, вона не буде заброньована", – зазначив він.

Він перерахував, які саме порушення можуть призвести до відмови людині у бронюванні. До цього списку входять, зокрема, неявка в ТЦК у потрібні терміни, неоновлення своїх сімейно-демографічних даних тощо.

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"Якщо людина вчасно не з’являлася до ТЦК, не оновлювала свої сімейно-демографічні дані (наприклад, про народження дитини, одруження, зміну прізвища чи місця проживання навіть в межах одного населеного пункту)", – перерахував Монукало.

Тобто заброньованою може бути лише та людина, яка вчасно оновлювала дані, проходила ВЛК, не порушувала правил обліку, наголосив він.

"Адже коли виникає питання по бронюванню, то всі документи готові і залишається просто забронювати, а от якщо людина ухилялася від мобілізації, порушувала правила обліку, і шукає підприємство, яке може надати право на відстрочку, то тут можуть виникати питання про те, чому людина не з’являлася до ТЦК", – зазначив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК.

Хто такий Сергій Монукало Сергій Станіславович Монукало – начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Полковник ЗСУ.

Мобілізація в Україні – останні новини

Раніше у ТЦК відповіли, що відбувається з тими, хто не оновив дані у "Резерв+". Стало відомо, які плани у ТЦК на тих чоловіків, які не оновили дані в "Резерв+" до 16 липня.

Також раніше повідомлялося, що всі відстрочки від мобілізації будуть діяти лише до 9 листопада. В ТЦК розповіли про те, як поновити відстрочку від мобілізації після 9 листопада та навели приклади ситуацій, коли відстрочку можуть не продовжити.

Нагадаємо, у ТЦК назвали, кого поліція затримуватиме і силою доставлятиме до військкоматів. Якщо людина відмовляється від повістки, то про це повідомляють органи Національної поліції, каже Сергій Монукало.

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