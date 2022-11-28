"Імовірність - 90%": українців попередили про новий масштабний ракетний удар 29 листопада

Ракетний удар, Євген Карась / pixabay, Апостроф

У вівторок, 29 листопада, Україну, ймовірно, накриє нова хвиля ракетних атак з боку країни-терориста Росії.

Про це написав у Telegram боєць ЗСУ, засновник організації "С14" Євген Карась.

За його словами, ймовірність того, що Росія знову атакує ракетами, становить 90% "за багатьма ознаками і перехопленнями".

"Хочуть спробувати "великий-великий". Ну де велика біда - там і швидше її кінець. Не можу судити, скільки нам залишилося терпіти. Але враховуючи цифри залишку ракет, я так розумію, ще п'ять великих обстрілів і буде в РФ катастрофа. Але це розтягнеться на два-три місяці", - заявив Карась.

Євген Карась / скріншот

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що найближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Раніше політичний аналітик і екс-нардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресора Росії по енергетичній інфраструктурі України - це геноцид. і міжнародне співтовариство повинно було реагувати на це. Однак на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, українців закликали завчасно підготуватися до обстрілів і розповіли про 8 кроках, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

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