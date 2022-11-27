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"Масовий обстріл може бути будь-якої хвилини": українцям назвали 8 основних кроків для підготовки

27 листопада 2022, 09:48

Окупанти через поразки на фронті можуть здійснити масові обстріли практично у будь-який час.

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Українцям назвали 8 основних кроків для підготовки до можливого масового обстрілу з боку РФ/ ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Російські загарбники через поразки, яких вони зазнають на фронті, можуть знову атакувати об’єкти інфраструктури України. Ракетних ударів з боку окупантів можна очікувати будь-якої хвилини, тому потрібно бути максимально готовими до них.

Українців закликали завчасно підготуватися до обстрілів. Міський голова Кременчука Віталій Малецький опублікував список кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

Невідомо, по чому саме можуть вдарити окупанти. Тому українцям варто бути готовими до того, що знову на невизначений час можуть зникнути світло, вода і зв'язок. Першочерговим завданням Малецький називає створення запасу води і продуктів харчування та підготовку аптечки.

Як підготуватися до обстрілів з боку РФ

1. Зробити запас води

Зазначається, що чим більше води буде у запасі, тим краще. Нею можна наповнити усі можливі ємності (відра, пластикові пляшки, бочки).

2. Зарядити усі пристрої

Усі ґаджети та інші пристрої на акумуляторах повинні бути заряджені повністю. Для запасу електроенергії краще мати павербанк. Якщо у вас ліхтарики на акумуляторах, також не забувайте їх вчасно заряджати.

3. Придбати радіоприймач на батарейках

Якщо мобільний зв'язок і доступ до інтернету зникне повністю, такий радіоприймач дасть змогу дізнаватися важливу інформацію, яку передаватимуть радіостанції.

4. Зробити запас їжі довгого зберігання

Краще запастися крупами, консервами, овочами, олією та іншими продуктами, які можуть довго зберігатися. Тут важливо звертати увагу саме на ті продукти, які зберігаються без холодильника і мають великий термін придатності.

5. Сформувати аптечку

Особливу увагу зверніть на ті препарати, які ви приймаєте регулярно. У разі складної ситуації після обстрілів аптечка з ліками, які можуть вам знадобитися, постійно повинна бути поруч.

6. Подбати про збереження тепла в оселі

Якщо опалення аварійно відключиться через складну ситуацію, важливо максимально зберігати кожен градус тепла. Заклейте вікна, щоб не було щілин, зменшіть витік теплого повітря через вентиляцію. Також варто звернути увагу на вхідні двері. Якщо вони пропускають назовні тепло з приміщення, варто їх чимось ущільнити, або принаймні почепити два простирадла перед ними з внутрішньої сторони.

7. Подбати про енергонезалежність

Якщо у вас вдома є пічка, то запасіться дровами для опалення. Якщо є генератор, подбайте, щоб був запас палива для нього. Також для автомобілістів варто завчасно подбати про заправку свого авто, щоб у разі складної ситуації не створювати черги на АЗС.

8. Об’єднатися з сусідами

Будь-які складнощі легше переживати разом. Тому у ситуації наслідків російських обстрілів можна скоординувати свої дії з сусідами. У кризовій ситуації вони можуть допомогти вам, а ви – їм. Також допомагайте сусідам літнього віку, сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю.

"Наразі немає інформації про можливі дати обстрілів, але від окупантів можна чекати чого завгодно, будь-якої хвилини. Тому закликаю усіх невідкладно проводити заходи з підготовки. Бо кожного разу все важче ліквідовувати наслідки обстрілів. Тому відновлення роботи усіх систем життєзабезпечення може займати більше часу", – зазначив Малецький.

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що ближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Раніше політичний аналітик та екснардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі України – це геноцид, і міжнародна спільнота повинна була відреагувати на це. Проте на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

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