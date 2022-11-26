"НАТО мало б ввести війська в Україну": Чорновіл заявив, що удари РФ по енергооб’єктах – це геноцид

Чорновіл назвав удари РФ по енергооб’єктах України геноцидом/ УНІАН, Главред

Удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі України – це геноцид, і міжнародна спільнота повинна була відреагувати на це. Проте на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

У НАТО вибрали тактику ще більше тиснути на РФ і допомагати Україні, щоб вона сама перемогла у війні проти агресора. Про це розповів політичний аналітик, експерт із питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл в інтерв’ю Главреду.

"Росія почала бити по енергетичній інфраструктурі України – це третій пункт визначення геноциду: геноцид – це не просто фізичне знищення людей, а й створення умов, за яких робиться неможливим нормальне виживання великих груп населення. Тож удари по енергетичній інфраструктурі – це геноцид", – зазначає Чорновіл.

Експерт наголошує, що на це мала б бути відповідь з боку міжнародної спільноти.

"На це мала би бути потужна відповідь міжнародної спільноти, наприклад, введення сил НАТО в Україну. Але на Заході остерігаються, що Росія почне запускати ракети по країнах Альянсу", – пояснює експерт та ексдепутат.

Хто такий Тарас Чорновіл Тарас Чорновіл – український політолог, політичний діяч, народний депутат України III, IV, V, VI скликань Верховної Ради України, пише Вікіпедія.

Хоч у НАТО не наважуються на прямі дії проти РФ, усі акти терору Росії проти України не залишаються непоміченими, зазначає Чорновіл. Будь-які дії Росії посилюють тиск на неї та її ізоляцію, а також стають поштовхом до збільшення допомоги Україні.

"Що б Росія не зробила (хоча що може бути страшніше за знищення Маріуполя, де загинули десятки тисяч людей?), на неї просто будуть сильніше тиснути та більше допомагати Україні, щоб ми змогли перемогти в цій війні. Але перемогти ми маємо самі", – каже Чорновіл.

Раніше Чорновіл зазначав, що визнання Європарламентом Росії спонсором тероризму і державою, яка здійснює терористичну діяльність, робить росіян ще більшими вигнанцями. ЄС може застосувати проти Росії тактику "тисячі порізів".

Також Чорновіл висловлював думку, що рішення визнати РФ державою – спонсором тероризму правильне і мудро виписано, але воно дещо запізнилося. Росія була державою-спонсором тероризму і в 2008-му, і в 2014-му, і навіть в лютому-березні 2022-го. Зараз же РФ поводиться як "рекетир", каже він.

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