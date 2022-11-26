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РФ готує новий масований ракетний удар по Україні: експерт спрогнозував терміни

26 листопада 2022, 18:07

Запуск мінімум 50 ракет дозволяє РФ здійснювати прорив ППО України, підкреслив Олександр Коваленко.

Ту-95, Росія, крилата ракета, бомбардувальник
РФ готує нові удари по Україні / vpk.name

На накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні, заявив військовий експерт Олександр Коваленко.

Цей час необхідний для зняття ракет зі зберігання, обслуговування, логістики, а також виробництва нових ракет, пояснив він в ефірі Сurrenttime.

Експерт переконаний в тому, що в авіаційних ракетах типу Х-101 російські окупанти бачать перспективу найбільш ефективного прориву ППО.

Разом з тим він пояснив, що для прориву ППО України РФ застосовує комбіновані удари, для чого попередньо накопичується велика кількість ракетного озброєння.

"Я так розумію, що найближчим часом всі зусилля Росії будуть спрямовані на те, щоб займатися відновленням ракет Х-101 і Х-555, що знаходяться на складах і центрах заощадження, навіть тих, які непридатні до використання за нормативами, оскільки не всі ці ракети перебували в задовільному стані на зберіганні. І, звичайно ж, будуть докладати зусиль на виробництво, отримуючи відповідні комплектуючі іноземного виробництва", — говорить співрозмовник.

Військовий експерт уточнив, в чому полягає тактика РФ - чим більша кількість використаного ракетного озброєння, тим більша ймовірність прориву ракетами ППО та ураження цілі: "Середньостатистично вони можуть собі дозволити кожні два тижні наліт і обстріл. Середньостатистично - це не рівно два тижні, а два тижні та плюс-мінус два-п'ять днів".

За його розрахунками, запуск мінімум 50 ракет дозволяє РФ здійснювати прорив ППО України.

"Будемо вважати, що 600-700 ракет, призначених для ударів по критичній інфраструктурі України, у Росії є. Якщо Росія витрачає до ста ракет в масованих ударах, значить, нинішнього запасу вистачить на п'ять-шість, може бути, сім таких масованих атак", — додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи"Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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Олександр Коваленко війна Росії та України ракетний удар
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