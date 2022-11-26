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"Запасіться сухпайками": Арахамія попередив про новий масований обстріл РФ і назвав терміни

26 листопада 2022, 21:28

РФ може завдати нового масованого ракетного удару по Україні, не виключив Давид Арахамія.

Арахамія
Давид Арахамія попередив про ризик нового удару РФ / УНІАН

Ближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України, заявив глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія.

За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли України. Такими відомостями він поділився в ефірі телемарафону.

Представник Слуги народу не виключив, що в результаті обстрілів можуть послідувати затяжні відключення електрики.

"Потрібно заздалегідь заготовити в сухому вигляді продукти на тривалий період, тому що є інформація про те, що наступного тижня можуть бути нові ракетні удари і нові блекаути", — додав Арахамія.

'Запасіться сухпайками': Арахамія попередив про новий масований обстріл РФ і назвав терміни
/ Скриншот

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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Давид Арахамія війна Росії та України ракетний удар
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