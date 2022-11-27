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"Потрібно готуватися" : у ЗСУ розповіли, коли Росія спробує вдарити ракетами по Україні

27 листопада 2022, 19:53

Російські окупанти можуть влаштувати ракетний терор у будь-який момент.

Російська ракета, наслідки ракетного удару по Києву
Росія може випустити ракети по Україні в будь-який момент / колаж фото Національна поліція України, УНІАН

Російські окупанти готуються знову вдарити ракетами по території України. Це може статися в будь-який момент. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він акцентував на тому, що потрібно завжди бути готовими до такої атаки, але точну дату передбачити неможливо.

"Наступний тиждень вже завтра. Готуємося завжди. Можна очікувати в будь-який момент цих ударів, тому розслаблятися не потрібно, а навпаки готуватися. Ніхто нічого не приховує, але говорити заздалегідь про дату удару неможливо", - сказав Ігнат.

Спікер зазначив, що Росія завдає ракетних ударів з певною періодичністю і її можна простежити за статистикою.

"Така періодичність, близько одного разу на тиждень, може зберігатися", - додав Ігнат.

Небезпека нового ракетного удару РФ

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що ближчим часом російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. За його даними, наступного тижня можуть відбутися нові масові ракетні обстріли. Тому він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

Раніше політичний аналітик та екснардеп Тарас Чорновіл заявив, що удари країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі України – це геноцид, і міжнародна спільнота повинна була відреагувати на це. Проте на Заході бояться, що Росія почне бити ракетами по країнах Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, українців закликали завчасно підготуватися до обстрілів і розповіли про 8 кроків, які варто зробити, щоб бути готовими до такого повороту подій.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
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