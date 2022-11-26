РФ б'є по Україні ракетами з ядерного арсеналу без бойової частини, щоб відвернути увагу ППО - розвідка

Росія майже напевно сподівається, що такі ракети працюватимуть як приманки і відвернуть увагу української ППО / Фото Вікіпедія

Серед ракет, якими Росія обстрілює територію України, помітили крилату ракету, яка призначена для перенесення ядерної боєголовки. Як йдеться у звіті Міністерства оборони Британії, таким чином агресор розраховує відволікати українські сили ППО від ураження ракет дальньої дії.

За даними британської розвідки, Росія, ймовірно, знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і обстрілює Україну ракетами без бойової частини.

"На знімках з відкритих джерел видно уламки збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55, - ред.), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерна система доставки. Боєголовка, ймовірно, була замінена на баласт", - йдеться у повідомленні британського Міноборони в Twitter.

У відомстві констатують, що такі ракети навряд чи здатні завдати істотної шкоди.

"Така інертна система все ж завдасть певної шкоди шляхом кінетичної енергії ракети і невитраченого палива, але навряд чи зможе забезпечити надійний вплив на поставлені цілі", - йдеться у звіті.

Відтак, зазначили у МО Британії, Росія майже напевно сподівається, що такі ракети працюватимуть як приманки та відвернуть увагу української ППО.

"Які б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії", - додали в міністерстві.

Звіт британської розвідки / twitter.com/DefenceHQ

Ракетний обстріл України 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

Окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду на Київщині. Ворожий обстріл забрав життя кількох людей, зруйнував квартири та автомобілі.

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