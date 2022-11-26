"Мріяла купити будинок": у Вишгороді російська ракета вбила прямо на роботі жінку-кухаря

44-річна Людмила Брагарник загинула внаслідок ракетного удару по Вишгороду / Фото Facebook

Кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Вишгороду Київської області 23 листопада зросла до семи осіб. У лікарні померла 44-річна Людмила Брагарник.

Жінка працювала кухарем у кулінарії Кирпулька за адресою Грушевського, 1а у Вишгороді під Києвом. 23 листопада Людмила була на роботі. Вдень в будинок по сусідству прилетіла російська ракета. Від потужного вибуху постраждали одразу кілька житлових будинків, школа, дитячий садок і це кафе, передає Obozrevatel.

Людмила була важко поранена, її відвезли в лікарню. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли.

У жінки залишився дорослий син, зараз він на фронті, а також невістка. Її мама і батько живуть в Іванківському районі.

"Люда дуже хотіла купити будинок по сусідству з батьками, це була її мрія. Вона була дуже талановитою та працьовитою людиною. Не боялася ні будівництв, ні роботи на землі", – говорить про загиблу її знайомий.

Людмила жила одна, у неї була собачка, з чоловіком вони давно розлучилися.

Всього під час вибуху російської ракети у Вишгороді загинули семеро людей, постраждали понад 30, серед них є і діти.

Ракетний обстріл України 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

Окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду на Київщині. Ворожий обстріл забрав життя кількох людей, зруйнував квартири та автомобілі.

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