УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Мріяла купити будинок": у Вишгороді російська ракета вбила прямо на роботі жінку-кухаря

26 листопада 2022, 10:44

Людмила Брагарник працювала кухарем у кулінарії Кирпулька на вул. Грушевського. 23 листопада вона була на роботі. Вдень в будинок по сусідству прилетіла ракета.

Наслідки ракетного удару по Вишгороду
44-річна Людмила Брагарник загинула внаслідок ракетного удару по Вишгороду / Фото Facebook

Кількість жертв ракетного удару російських окупантів по Вишгороду Київської області 23 листопада зросла до семи осіб. У лікарні померла 44-річна Людмила Брагарник.

Жінка працювала кухарем у кулінарії Кирпулька за адресою Грушевського, 1а у Вишгороді під Києвом. 23 листопада Людмила була на роботі. Вдень в будинок по сусідству прилетіла російська ракета. Від потужного вибуху постраждали одразу кілька житлових будинків, школа, дитячий садок і це кафе, передає Obozrevatel.

Людмила була важко поранена, її відвезли в лікарню. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли.

У жінки залишився дорослий син, зараз він на фронті, а також невістка. Її мама і батько живуть в Іванківському районі.

"Люда дуже хотіла купити будинок по сусідству з батьками, це була її мрія. Вона була дуже талановитою та працьовитою людиною. Не боялася ні будівництв, ні роботи на землі", – говорить про загиблу її знайомий.

Людмила жила одна, у неї була собачка, з чоловіком вони давно розлучилися.

Всього під час вибуху російської ракети у Вишгороді загинули семеро людей, постраждали понад 30, серед них є і діти.

Ракетний обстріл України 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

Окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду на Київщині. Ворожий обстріл забрав життя кількох людей, зруйнував квартири та автомобілі.

Інші новини:

війна в Україні війна Росії та України ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:00

Майбутні потрясіння Росії: міст вирушить на морське дно, а Крим стане пасткою

11:59

Війська РФ можуть побігти виблискуючи п'ятами: експерт назвав сценарій повернення КримуВідео

11:55

Дружина голови Миколаївської ОДА повернулася в Україну: Кім показав зворушливі кадри зустрічіВідео

11:48

Киянам назвали терміни повернення електрики, води, опалення та зв'язкуВідео

11:31

Рожеву воду не замінить жодне добриво: як поливати кімнатні рослини марганцівкоюВідео

Реклама
11:17

"Час розплати": РФ заплатить за жертв Голодомору і за сьогоднішні злочини - Єрмак

11:15

РФ б'є по Україні ракетами з ядерного арсеналу без бойової частини, щоб відвернути увагу ППО - розвідка

10:57

Як підключити повербанк до роутера і бути з Інтернетом навіть без світла

10:49

Підсадні качки замість солдатських матерів: Путін зганьбився на зустрічі з рідними загиблих окупантівВідео

10:44

"Мріяла купити будинок": у Вишгороді російська ракета вбила прямо на роботі жінку-кухаря

10:02

Був призером чемпіонату світу: на Донбасі загинув відомий український чемпіон-гирьовикВідео

09:50

Росія задумала ліквідувати Лукашенка і кинути війська Білорусі на війну з Україною - ЗМІВідео

09:41

26 листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодомору 2022

09:28

Втрати РФ зашкалюють: ЗСУ потріпали окупантів на Луганщині - морги та лікарні переповненіВідео

09:09

Росіяни, скільком дітям ви не дозволили народитися?Погляд

09:08

"Ці цифри Кремль не лякають": у РФ готуються до втрат серед мобілізованих у 100 тис. осіб - ЗМІ

08:41

"Повинні замерзнути та згнити": віцеспікер Держдуми відкрито закликав до геноциду українцівВідео

08:26

Експерт розповів, як РФ може відреагувати на визнання її державою-спонсором тероризму

07:44

На Запоріжжі підірвали склади армії РФ: окупантів знищили разом з технікоюВідео

07:34

В Україні немає дефіциту хліба, але популярний продукт може подорожчати: в чому причина і на скільки

Реклама
07:16

Patriot для ЗСУ: в НАТО назвали умову перекидання систем ППО в УкраїнуВідео

06:49

Потужний вибух у Маріуполі: партизани ліквідували "гауляйтера", ще один - пораненийВідео

06:29

Чим закінчиться Друга холодна війнаПогляд

06:07

Вагнерівці холоднокровно вбили 19 мобілізованих окупантів, бо ті "не хотіли вмирати першими"Відео

06:00

"У РФ небувалий дефіцит танків": експерт розповів, які держави можуть передати росіянам техніку

05:20

"Ми змінили тактику": в Укренерго розповіли, коли енергосистема буде повністю стабілізованаВідео

05:00

Гороскоп на сьогодні 26 листопада: Тельці осідлають спостережливість, а Риби - недовіру

04:55

Фініки мають неймовірні властивості, але можуть і нашкодити: як правильно вибрати сухофрукт

04:37

Що робити, якщо заклало вуха: лайфхаки, які справді працюють

03:40

ЗСУ можуть взяти ворога в "котел" біля Сватового: експерт розповів деталі контрнаступу на ЛуганщиніВідео

03:20

Чому не можна виливати воду після варіння сосисок: секрет, який здивує всіхВідео

02:39

Жовті розводи на ванній більше не проблема: як повернути їй початковий колір

01:32

"Як реклама ритуальних послуг": Волочкова постала перед росіянами в новому образіВідео

01:15

"Путін у відчаї": Воллес розніс жалюгідні напади РФ на критичну інфраструктуру України

01:00

Гороскоп на тиждень 28 листопада-4 грудня 2022: Левам - лікування, Терезам - труднощі, Рибам робота

00:51

Прикмети на 26 листопада: які 3 заборони не можна порушувати на Іоанна ЗлатоустаВідео

25 листопада, п'ятниця
23:30

РФ планує нові удари: чи допоможе ППО Patriot на польському кордоніПогляд

22:57

"Ніхто нікому не пробачить": Зеленський публічно дав на горіхи Кличкові

22:56

Знущався над українцями на Київщині: ЗСУ ліквідували замкнені взводи окупантівВідео

22:49

Снігопадів майже не буде: синоптики попередили про "зникнення" зими в УкраїніВідео

Реклама
22:33

"Це катастрофа" : у Міноборони Британії назвали слабкі місця окупантівВідео

22:19

Путін назвав ЗСУ "гарматним м'ясом" і поширює фейки про "розправи з неугодними"Відео

22:05

"Є два чіткі правила": Генштаб офіційно звернувся до російських окупантів

21:28

Данілов влучно висміяв "героїчну" боротьбу Росії з українськими ГЕС і ТЕЦВідео

21:04

Отруїли цілу роту горілкою: росіяни розстріляли майже 30 ромів - розвідка

20:51

В Криму тривожно: місцевих готують до повітряних і хімічних атак - ГенштабВідео

20:48

Люди перед вживанням додають кілька крапель йоду в воду: навіщо вони так роблять

19:40

Ми будемо в світлі, а вони у темрявіПогляд

19:39

Дивацтва в Білорусі: у Генштабі розповіли про випадкову смерть російського солдатаВідео

19:32

"На Білорусь полетять HIMARS": Фейгін заявив, що Лукашенко панічно боїться війни з УкраїноюВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зима
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопадіКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти