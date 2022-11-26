Йому було лише 2 дні: на Запоріжжі поховали немовля, вбите російською ракетою у пологовому будинку

Дводенний малюк Сергій є одним із найменших жертв війни / pixabay

У Запорізькій області поховали малюка, якого було вбито внаслідок обстрілу російськими ракетами пологового відділення Вільнянської лікарні. Дитині було лише два дні від народження.

Про це повідомляє кореспондент The Washington Post Хайді Лівайн, яка була на похороні.

"Коли Марія Каменецька тільки-но закінчила годувати новонародженого хлопчика і поклала його спати в ліжечко поруч із собою, ракета врізалася у пологове відділення лікарні у Вільнянську Запорізької області, одного з чотирьох регіонів України, які намагається анексувати президент Росії Володимир Путін. Стіни лікарні впали, і Каменецька з немовлям опинилися у пастці серед уламків", - написала Левін.

За даними Генеральної прокуратури України, дводенний малюк Сергій є одним із найменших жертв війни. Він став 440 українською дитиною, яку вбила Росія.

Як зазначає видання Washington Post, на похорон малюка прийшло близько 15 людей. Похорон пройшов лише через день після його смерті. Батьки не хотіли нести труну у свій будинок, де його побачать інші діти, тому їм потрібно було поховати немовля якнайшвидше.

"Усі старші брати та сестри Сергія залишилися вдома, граючи у дворі, поки члени їхніх сімей поспішали на цвинтар. Діти знали, що їхній молодший брат таки не повернеться додому, але батьки поки не пояснили, чому", - зазначає видання.

Обстріл пологового будинку у Вільнянську

У ніч на 23 листопада російська окупаційна армія вдарила ракетами С-300 по пологовому відділенню лікарні у Вільнянську Запорізької області.

В результаті ракетного удару по пологовому відділенню загинув хлопчик, який народився два дні тому. Мати залишилася жива. Також постраждали ще два лікарі. Один медик у важкому стані.

В МВС уточнили, що росіяни розбомбили двоповерховий корпус поліклінічного пологового відділення, яке розташовувалося на території місцевої лікарні. Там знаходилася одна породілля з новонародженою дитиною, а також лікар.

"Внаслідок атаки немовля 2022 року народження загинуло, жінку та лікаря підрозділами ДСНС врятовано з-під уламків будівлі. За попередньою інформацією, під завалами більше нікого немає", - поінформували в МВС.

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