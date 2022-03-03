Верховна Рада вимагає від ООН ввести миротворців в Україну

Миротворці, ООН / Reuters

Верховна Рада 3 березня підтримала звернення міжнародним організаціям та їх парламентським асамблеям, іноземним парламентам та урядам про термінове забезпечення захисту цивільного населення України від збройних нападів російських загарбників.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк у Telegram зазначила, що Верховна Рада вимагає від міжнародної спільноти ввести в Україну миротворчих сил на підставі резолюції ГА ООН 377(V) "Об'єднання заради миру" від 3 листопада 1950 року.

Також Верховна Рада звернулася до генсека ООН із закликом посередництва у припиненні війни.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі. Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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