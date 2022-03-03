Рашисти почали мінувати Херсон - голова Херсонської ОДА

Рашисти почали після захоплення Херсона почали ставити "розтяжки" в місті. / скріншот з відео

Російські окупанти після захоплення Херсона почали ставити "розтяжки" в місті.

Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

"Рашисти почали мінувати Херсон. Очевидці повідомляють, що вони встановили "розтяжки" в центрі міста – поблизу будівлі ТРК "Скіфія"‼️ Де ще російські окупанти залишили подібні "подарунки" - невідомо. Тому просимо всіх пересуватися обережно, дивіться під ноги. Особливо якщо проходите місцевість з великою травою", - написав Лагута на своєму Telegram-каналі.

"Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її ні в якому разі. Вона може детонувати і вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям. Поділіться цією інформацією, тому що вона може врятувати здоров'я і життя", - додав голова Херсонської ОДА.

Нагадаємо, вранці 3 березня окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута, додавши, що не припинив виконувати свої обов'язки.

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