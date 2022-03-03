"Гарматне м'ясо": Росія мобілізує "ЛДНР" для штурму Одеси та Києва

Росія мобілізує "ЛДНР" для штурму Одеси та Києва / Фото Reuters

Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 та 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території.

Як повідомив Головнокомандувач ЗСУ, більшість з цих людей мають російські паспорти.

"Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край і тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Білгород для штурму Києва в першому ешелоні в якості "гарматного м'яса". Це військовий злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ї армії ЗС РФ", - повідомив Залужний на своїй сторінці в Facebook.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

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Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.