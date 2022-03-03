У Херсоні російські окупанти захопили будівлю ОДА

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації / khersonci

Російські окупанти захопили будівлю Херсонської ОДА. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута.

Він заявляє, що не припинив виконувати свої обов'язки.

"Рашисти повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Однак ми не залишили своїх обов'язків. Обласний оперативний штаб, який я очолюю, продовжує працювати і вирішувати нагальні питання щодо допомоги жителям області. Чекаємо на гуманітарну допомогу", - написав Лагута в Facebook.

Пізніше на своєму Telegram-каналі він повідомив, що окупанти почали мінувати місто.

читайте такожРФ блокує Маріуполь, місто на межі гуманітарної катастрофи-БойченкоРаніше повідомлялося, що російські війська невпинно вбивають мирне населення України. У Києві 26 лютого окупанти просто посеред дороги розстріляли автомобіль, в якому їхала багатодітна сім'я. Загинули батьки і середня дочка. Їх поки неможливо поховати. Дивом вдалося вижити 5-річному хлопчикові і 14-річній дівчинці. Зараз вони в лікарні у важкому стані.

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