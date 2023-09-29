УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Велич" буде розбомблено: Огризко припустив, коли Путін піде не переговори

Анна Ярославська
29 вересня 2023, 08:42 оновлено 29 вересня, 08:47
Далекобійними ракетами Путін отримає вже зараз, ще до того, як українські війська наблизяться до тимчасово окупованого Криму.
Володимир Огризко, Путін
Володимир Огризко вважає, що Путін почне торгуватися за Крим / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що коли ЗСУ наблизяться до Криму, кремлівський диктатор Володимир Путін почне торгуватися. Причому висунуті ним умови ймовірно будуть неприйнятними для України.

"Далекобійними ракетами Путін отримає вже зараз, ще до того, як українські війська наблизяться до Криму. І це буде дуже стимулюючим аргументом для росіян", - сказав Огризко під час чату на Главреді.

Дипломат вважає, що Путіну доведеться ухвалювати рішення, тому що в російській свідомості Крим став сакральним, став символом "величі".

"Але ця "велич" буде розбомблена нашими ракетами максимально швидко. А потім Путін вирішить, чи треба триматися до останнього або треба йти. Іншого варіанту у нього немає. Але при цьому він висуне абсолютно неприйнятні для нас умови і почне торгуватися, як базарна баба", - додав Огризко.

Дивіться відео - Чат з Володимиром Огризком:

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Звільнення Криму

Українські військові все частіше атакують російських окупантів у Криму та знищують їхні військові об'єкти разом із живою силою та технікою. Такі атаки допомагають взяти півострів під вогневий контроль. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Також він вважає, що панічні настрої в Криму наростатимуть.

Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють, вважає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він переконаний, що українським військовим в першу чергу необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

Крим не є тилом і безпечною територією для окупантів, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він додав, що багато окупантів і колаборантів вже вивезли родичів з Криму, але зробити це змогли не всі, тому що іншим не дозволяють.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини України новини Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ просунулися за Андріївку та Кліщіївку - ISW

ЗСУ просунулися за Андріївку та Кліщіївку - ISW

07:12 Україна
У Миколаєві прогриміли вибухи: що відомо

У Миколаєві прогриміли вибухи: що відомо

06:32 Україна
Ситуація на фронті: хороші новини поки що рано оголошувати, ми працюємо - ЗСУ

Ситуація на фронті: хороші новини поки що рано оголошувати, ми працюємо - ЗСУ

22:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

08:42

"Велич" буде розбомблено: Огризко припустив, коли Путін піде не переговори

08:12

Такий пиріг затьмарить будь-що на столі: неймовірно простий рецепт м'ясної запіканки

08:03

Жодного разу віддана Україні зброя не потрапляла в чужі руки - Держдеп США

08:01

Чорноморський флот напіврозпадуПогляд

07:12

ЗСУ просунулися за Андріївку та Кліщіївку - ISW

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – ОгризкоПутін отримає далекобійними ракетами по «вєлічію» ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко
06:55

Лише найуважніші знайдуть козу в горах за 12 секунд: дуже складна оптична ілюзія

06:35

Як правильно казати – "авто" чи "автівка": Авраменко пояснив дилему

06:32

У Миколаєві прогриміли вибухи: що відомо

06:22

У Кремлі бояться слова мир і чекають від нього неприємностей у жовтніПогляд

Реклама
04:56

Гороскоп на жовтень 2023 для Левів: астролог радить пустити кохання у своє життяВідео

04:30

Шість республік і парад суверенітетів: Світан назвав сценарій розпаду РосіїВідео

04:00

Чи зможе наступник Путіна вивести війська РФ з України: Світан дав чітку відповідьВідео

03:00

В історії з новою магістраллю Росії Таганрог-Маріуполь є нюанс - ЗМІ

02:12

Військовий експерт розповів, чи змусить Захід Україну йти на переговори з Росією

01:40

"Чорноморського флоту у Росії вже немає": Огризко розкрив шляхи знищення ЧФ РФ

00:27

Путіністка Корольова розповіла, як її стриптизер - "офіцер" підмивав і міняв судна артистці

00:14

Шикарна Дженніфер Еністон показала чудову фігуру в одному піджаку

28 вересня, четвер
23:58

Шалена головоломка: лише 1% людей може помітити мавпу за 9 секунд

23:36

Дружина Тищенка вигуляла сумку за 285 тисяч і показала свій "немаленький" краш

22:58

Ситуація на фронті: хороші новини поки що рано оголошувати, ми працюємо - ЗСУ

Реклама
22:38

У боях виїхати буде нереально: росіянам порадили покидати Крим вже зараз

22:05

Як поводиться собака, коли у неї глисти: профілактика і лікування

22:03

У Лукашенка повідомили про "вторгнення" вертольота Польщі і вибухнули обуренням

21:53

Забутий рецепт 60-х років з радянської їдальні: ця намазка затьмарить всіх

21:50

В ЄС на рік продовжили тимчасовий захист для біженців з України

21:34

Ополченці Росії завдали удару по окупантах на Білгородщині: деталі операції

20:51

"Україна бомбитиме Іран, Сирію та РФ": росіяни зганьбилися диким фейком

20:39

Що ховається у "прогнозах" ЗМІ про затяжну війну: дипломат розкрив лазівку РФВідео

19:44

Як сказати українською "долг платежом красен": Авраменко здивував відповіддю

19:39

Росію в Чорному морі охопив страх: у ЗСУ назвали напрямок, куди відводять кораблі

19:16

Користь сала для жінок: міфи та реальність, про яку ви не знали

19:10

Сіра зона в Херсонській області: в чому її небезпекаПогляд

19:07

Молодший Ступка показав гарячі поцілунки з новою пасією в США

18:46

NYT: У Європі не знають, як виготовити обіцяний Україні мільйон снарядів

18:45

"Крим в обмін на мир з Росією": дипломат розкрив суть небезпечної риторики Трампа

18:07

Підручний засіб здивує результатом будь-якого: чим швидко розгладити зморшки

17:34

Казахстан підтримав формулу миру України та санкції проти Росії

17:17

Режисер-воїн Сенцов розповів про звільнену від ворога землю на півдні

17:10

Росія вже розгорнула свою 25-ту армію та кидає елітні війська у піхоту - Євлаш

17:07

Церковне свято 30 вересня: що не можна робити на священномученика Григорія

Реклама
16:53

Favbet Foundation передав ЗСУ на східний напрямок позашляховик Nissan Navara

16:38

Стрижка приверне увагу Купідона: місячний календар стрижок на жовтень 2023

16:38

Чи будуть США підтримувати Україну, якщо Байден програє вибори: прогноз ОгризкаВідео

16:30

Як потрібно смажити фундук: прості поради дадуть неймовірний смак

16:23

Ополченці Росії повернулися на Бєлгородщину і вступили в бій з окупантами

16:06

ЗСУ отримають ще більше боєприпасів: Столтенберг повідомив про контракти на €2,4 млрд

15:51

Дуже мало сприятливих днів для посадки: місячний посівний календар на жовтень

15:47

Викидати - злочин: як використовувати картопляне лушпиння з користю

15:29

Суперник Олів'є, про який в Інтернеті говорять всі: новий рецепт салату Граф

15:21

Держсекретар США Блінкен з'явився у несподіваному амплуаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти