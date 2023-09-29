"Велич" буде розбомблено: Огризко припустив, коли Путін піде не переговори

Далекобійними ракетами Путін отримає вже зараз, ще до того, як українські війська наблизяться до тимчасово окупованого Криму.

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Володимир Огризко вважає, що Путін почне торгуватися за Крим / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що коли ЗСУ наблизяться до Криму, кремлівський диктатор Володимир Путін почне торгуватися. Причому висунуті ним умови ймовірно будуть неприйнятними для України.

"Далекобійними ракетами Путін отримає вже зараз, ще до того, як українські війська наблизяться до Криму. І це буде дуже стимулюючим аргументом для росіян", - сказав Огризко під час чату на Главреді.

Дипломат вважає, що Путіну доведеться ухвалювати рішення, тому що в російській свідомості Крим став сакральним, став символом "величі".

"Але ця "велич" буде розбомблена нашими ракетами максимально швидко. А потім Путін вирішить, чи треба триматися до останнього або треба йти. Іншого варіанту у нього немає. Але при цьому він висуне абсолютно неприйнятні для нас умови і почне торгуватися, як базарна баба", - додав Огризко.

Дивіться відео - Чат з Володимиром Огризком:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Звільнення Криму

Українські військові все частіше атакують російських окупантів у Криму та знищують їхні військові об'єкти разом із живою силою та технікою. Такі атаки допомагають взяти півострів під вогневий контроль. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Також він вважає, що панічні настрої в Криму наростатимуть.

Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють, вважає військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він переконаний, що українським військовим в першу чергу необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

Крим не є тилом і безпечною територією для окупантів, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він додав, що багато окупантів і колаборантів вже вивезли родичів з Криму, але зробити це змогли не всі, тому що іншим не дозволяють.

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