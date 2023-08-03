ЗСУ звільнять Крим до Різдва, а РФ капітулює: дивовижний прогноз експерта

З російськими окупантами не будуть вести переговори, коли ЗСУ наблизяться до Криму.

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ЗСУ звільнять Крим до Різдва / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка, скріншот з відео

Українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Він переконаний, що українським військовим в першу чергу необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

"ЗСУ навіть не потрібно вводити в Крим свої війська і бронетехніку. Наша армія артилерійським вогнем і ракетними ударами змусить ворога підписати капітуляцію і здатися в полон", - говорить Гетьман.

Майор вважає, що росіяни в такому разі не будуть звертати увагу на накази з Москви, а просто почнуть здаватися, адже воювати в таких обставинах вони вже будуть не способи.

"Якщо ми підійдемо до Криму і вони капітулюють, це вже будуть не переговори, а саме капітуляція. Домовлятися буде ні з ким, тому що противник просто здасться", - каже Гетьман.

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Дивіться інтерв'ю Олексія Гетьмана для Главреда:

Звільнення Криму

Нещодавно з'явилася інформація про те, що ЗСУ у Британії готуються до операції з повернення Криму до Різдва. Армія України буде використовувати в операціях по Криму далекобійні ракети, які дадуть Британія, США і Німеччина, пишуть журналісти британського Express.

Пізніше аналітик Євген Кисельов розкрив сценарій звільнення Криму. Він не виключив, що протягом нинішньої осені, або до весни майбутнього року українські Збройні сили переріжуть сухопутний коридор, що зв'язує територію Ростовської області з Кримом.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що РФ так просто не здасться, а окупанти за Крим триматимуться зубами. Поки окупанти Росії не демонструють ознак намірів вийти з окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

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