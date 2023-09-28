ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль-Подоляк

Крим є стратегічним завданням для України та ЗСУ планують перерізати ключовий напрямок забезпечення окупантів.

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ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 33-тя ОМБр

Українські військові все частіше атакують російських окупантів у Криму та знищують їхні військові об'єкти разом із живою силою та технікою. Такі атаки допомагають взяти півострів під вогневий контроль. Про це в ефірі телемарафону заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він називає Крим стратегічним завданням для України.

"Тут набагато важливіше, що Крим поступово береться під ключовий вогневий контроль з боку України. Вони сьогодні живуть там так само під очікуванням атак, вони живуть під сиренами вже постійно, вони розуміють, що Крим це територія величезної небезпеки. Повітряний простір вже не настільки потужно контролюється... Крим — це сьогодні стратегічне завдання, це ключ до суттєвого зменшення боєздатності російських окупаційних угруповань, які ведуть оборонну війну", - сказав Подоляк. відео дня

ЗСУ також знищують ворога і просуваються вперед на Запорізькому, Донецькому та південному напрямках. Українські захисники планують перерізати ключовий напрямок забезпечення окупантів.

"Тобто перерізати Керченську протоку, взяти її під вогневий контроль, знищити величезну складську інфраструктуру. Чому вони створили там таку мережу, тому що у них немає залізничного, наприклад, сполучення через Мелітополь, Бердянськ і так далі в Ростовську область. 80% забезпечення йде саме через Крим, і там знаходиться величезна інфраструктура складських здібностей Російської Федерації", — пояснив Подоляк.

Україна вдарила по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Армія України вразила штаб Чорноморського флоту РФ у захопленому Севастополі 22 вересня. Міністерство оборони російських окупантів визнало поразку свого стратегічного об'єкта. Будівля фактично зруйнована.

Пізніше з'явилося відео удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Помітно, що було як мінімум два ракетних попадання по будівлі. Російське ППО, ймовірно, не спрацювало.

У Силах спеціальних операцій розповіли про точні удари ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ. Військові відзначили, що операція називалася "Крабова пастка". Удар було завдано під час наради, ліквідовано, в тому числі і вищий командний склад.

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