У росіян не залишиться нічого: полковник назвав яскравий сценарій звільнення Криму

Українські військові можуть зайти до Криму цього року через Армянськ.

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Світан назвав яскравий сценарій звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Українські військові штурмуватимуть Крим вже цього року. У ЗСУ є всі можливості зробити це. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт і полковник запасу Роман Світан.

Він вважається, що ЗСУ можуть зайти в Крим через Армянськ і висадити повітряний і морський десант.

Також українські військові можуть перебити 4 "мости".

"Вони побіжать після того, як ми переб'ємо чотири мости (коридори в Крим). Перший з них - це Кримський (або Керченський) міст, який ми вже два рази пошкодили. Думаю, на третій раз він буде виведений з ладу на дуже довгий час і припинить своє існування як логістичний ланцюжок поставок військової продукції", - говорить Світан.

Земля

Другим мостом полковник називає сухопутний коридор до Криму. Саме над цим напрямком працюють ЗСУ. Вихід на Азовське узбережжя допоможе перерізати залізницю і взяти під контроль шосейну дорогу, яка йде вздовж Азовського узбережжя.

Повітря

Українським військовим потрібно знищити російський літак Іл-76. Саме транспортні літаки можуть забезпечити перекидання сил і засобів росіян.

"Ми вже почали їх знищення, і найближчим часом продовжиться полювання на повітряний міст", - сказав Світан.

Море

Українським військовим потрібно знищити більшість кораблів Чорноморського флоту РФ. У пріоритеті знаходяться великі десантні кораблі, які окупанти використовують в якості поромів.

"Ось по ним ми останнім часом і наносимо удари. Це було видно і в морі, і в сухому доці. Плюс потрібно затопити більшість кораблів Чорноморського флоту", - говорить Світан.

Як тікатимуть окупанти

Полковник вважає, що після знищення всіх цих чотирьох "мостів" російські окупанти не зможуть довго утримуватися в Криму. У них вистачить армійських запасів всього на півтора-два тижні. Гарнізонні запаси росіян закінчаться через півтора-два місяці, каже Світан.

"Після знищення цих чотирьох мостів у росіян залишиться три способи покинути Крим: брасом, кролем і по-собачому. Хто як може", - підсумував Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео з чатом Романа Світана на Главреді:

Удар по Криму

Нагадаємо, що у центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи у п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. У штабі Чорноморського флоту утворилася "діра" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільною".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео з наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "Ми ж обіцяли, що далі буде". При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

До слова, глава ГУР Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Глава української розвідки зазначив, що в українському Криму є багато людей, які чекають "бавовни" і звільнення півострова від окупантів.

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