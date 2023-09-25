УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У росіян не залишиться нічого: полковник назвав яскравий сценарій звільнення Криму

Ангеліна Підвисоцька
25 вересня 2023, 19:30 оновлено 25 вересня, 21:02
Українські військові можуть зайти до Криму цього року через Армянськ.
ВСУ, Роман Світан
Світан назвав яскравий сценарій звільнення Криму / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот з відео

Українські військові штурмуватимуть Крим вже цього року. У ЗСУ є всі можливості зробити це. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт і полковник запасу Роман Світан.

Він вважається, що ЗСУ можуть зайти в Крим через Армянськ і висадити повітряний і морський десант.

Також українські військові можуть перебити 4 "мости".

"Вони побіжать після того, як ми переб'ємо чотири мости (коридори в Крим). Перший з них - це Кримський (або Керченський) міст, який ми вже два рази пошкодили. Думаю, на третій раз він буде виведений з ладу на дуже довгий час і припинить своє існування як логістичний ланцюжок поставок військової продукції", - говорить Світан.

Земля

Другим мостом полковник називає сухопутний коридор до Криму. Саме над цим напрямком працюють ЗСУ. Вихід на Азовське узбережжя допоможе перерізати залізницю і взяти під контроль шосейну дорогу, яка йде вздовж Азовського узбережжя.

Повітря

Українським військовим потрібно знищити російський літак Іл-76. Саме транспортні літаки можуть забезпечити перекидання сил і засобів росіян.

"Ми вже почали їх знищення, і найближчим часом продовжиться полювання на повітряний міст", - сказав Світан.

Море

Українським військовим потрібно знищити більшість кораблів Чорноморського флоту РФ. У пріоритеті знаходяться великі десантні кораблі, які окупанти використовують в якості поромів.

"Ось по ним ми останнім часом і наносимо удари. Це було видно і в морі, і в сухому доці. Плюс потрібно затопити більшість кораблів Чорноморського флоту", - говорить Світан.

Як тікатимуть окупанти

Полковник вважає, що після знищення всіх цих чотирьох "мостів" російські окупанти не зможуть довго утримуватися в Криму. У них вистачить армійських запасів всього на півтора-два тижні. Гарнізонні запаси росіян закінчаться через півтора-два місяці, каже Світан.

"Після знищення цих чотирьох мостів у росіян залишиться три способи покинути Крим: брасом, кролем і по-собачому. Хто як може", - підсумував Світан.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Дивіться відео з чатом Романа Світана на Главреді:

Удар по Криму

Нагадаємо, що у центрі окупованого РФ Севастополя прогриміли потужні вибухи у п'ятницю, 22 вересня. Удар припав по штабу Чорноморського флоту російських окупантів. У штабі Чорноморського флоту утворилася "діра" після ракетного удару. Як уточнюють місцеві Telegram-канали, вибухова хвиля в результаті вибуху була "божевільною".

Пізніше у Повітряних силах відреагували на вибухи в Криму. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук поширив відео з наслідками атаки на місто, яке публікують соцмережі, і написав "Ми ж обіцяли, що далі буде". При цьому він висміяв заяви росіян про "успішну роботу ППО".

До слова, глава ГУР Кирило Буданов анонсував нову потужну "бавовну" в Криму. Глава української розвідки зазначив, що в українському Криму є багато людей, які чекають "бавовни" і звільнення півострова від окупантів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні вторгнення Росії новини Криму Роман Світан
Реклама

Головне за день

Білий дім вимагає від України виконати пакет реформ для отримання допомоги - ЗМІ

Білий дім вимагає від України виконати пакет реформ для отримання допомоги - ЗМІ

20:50 Світ
Росія підтягує резерви під Мелітополь: тривають бої за звільнені села

Росія підтягує резерви під Мелітополь: тривають бої за звільнені села

20:12 Україна
У росіян не залишиться нічого: полковник назвав яскравий сценарій звільнення Криму

У росіян не залишиться нічого: полковник назвав яскравий сценарій звільнення Криму

19:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:50

Білий дім вимагає від України виконати пакет реформ для отримання допомоги - ЗМІ

20:40

Сергій Стерненко. Удар по Одесі та "помста" росіян за приниження у СевастополіВідеоВідеоблоги

20:29

"Мета тільки одна": Буданов назвав об'єкти в РФ, які знаходяться під загрозою удару

20:24

Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум: зухвала заява Орбана

20:12

Росія підтягує резерви під Мелітополь: тривають бої за звільнені села

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – СвітанШтурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – Світан
20:10

У Росії чергова "страшно красива" міс перемогла в конкурсі краси

20:07

Гороскоп на завтра 26 вересня 2023: Терезам - сила, Дівам - море гніву

19:36

Малхаз Нодарійович Папіашвілі досьє

19:30

У росіян не залишиться нічого: полковник назвав яскравий сценарій звільнення КримуВідео

Реклама
19:30

Як і Лорак - нікому не потрібна: в Росії не хочуть йти на концерти співачки Лоліти

19:11

Чим замінити слово-паразит "тіпа": популяризатор мови озвучив українські аналоги

19:10

Ракетний удар по Одесі: важливі нюансиПогляд

18:38

Синоптики попереджають про небезпеку: якою буде погода 26 вересня

18:29

"Бавовна" в Криму тільки "на першому етапі", ЗСУ "гасять" ППО росіян - СвітанВідео

18:28

Російські окупанти безжально катували українців до смерті: ООН зібрала докази

17:40

Балтійський флот тепер не може проводити великі десантні операції - ЗМІ

17:34

3 заборони, яких варто дотримуватися 27 вересня: прикмети, які захистять від біди

17:24

Без води, під обстрілами: у Запорізькій області знайшовся дядько Волочкової

17:09

Софі Лорен екстрено госпіталізували: що сталося

17:00

"Антиросійська вакханалія": у МЗС РФ звинуватили Пашиняна у "поваленні" зв'язків

Реклама
16:59

Окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат - розвідка Британії

16:55

Церковне свято 26 вересня: що не можна робити на Іоанна Богослова

16:44

Прийшов воювати з НАТО: колишній мер російського міста потрапив у полон до ЗСУВідео

16:32

Буде тепліше, ніж раніше: прогноз погоди в Україні на жовтень

16:22

Хатня робітниця-професіонал показала найпростіший спосіб чищення диванаВідео

16:17

Венсан Кассель закрутив роман з дівчиною, схожою як дві краплі води на його колишню Кунакі

15:59

Трінчер прокоментувала чутки про розлучення, які розповсюджує блогер

15:55

Вона потрібна навіть чоловікам: чому всім варто почати приймати фолієву кислоту прямо зараз

15:45

"Польща не буде нав'язуватися": у Дуди зробили заяву про відносини з Україною

15:41

"Жалюгідна спроба відплати": названа причина удару РФ по символу Одеси

15:00

"Не врятує лінія Суровікіна": полковник назвав напрямок для успішного наступу ЗСУ

14:54

Чи прорвуть ЗСУ сухопутний коридор в Крим до Нового року: прогноз СвітанаВідео

14:19

Американські супертанки Abrams вже в Україні: Зеленський розкрив важливі деталі

14:10

"Це вже мій родич": Лорак видала одкровення про стосунки з Кіркоровим

13:53

У Криму ліквідували командувача Чорноморським флотом РФ: втрати окупантів величезні

13:52

Як почистити устілки в кросівках без зайвого клопоту

13:51

Ворог стягнув техніку і резерви: РФ націлилася на велике місто України – СвітанВідео

13:51

У ЗСУ розповіли деталі жорстокої атаки по Одещині: під завалами знайшли загиблих

13:50

Заради цього кинув трьох дітей і дружину: чоловік з Індії тримає руку піднятою 50 років, у чому сенс

13:15

У Comedy Club жорстко потролили терориста ПутінаВідео

Реклама
13:11

Зірка серіалу "Універ" і путіністка Кожевнікова стала мамою вчетверте

13:03

Ревіла від несправедливості: Лорак поскаржилася пропагандистам на Україну

12:51

Я задихаюся: Дантес налякав своїх шанувальників

12:46

Головоломка для 6-річних дітей ставить дорослих в глухий кут: яке число заховано за автівкою

12:45

Росіяни скинули авіабомби по ЖЕКу у Бериславі: є загиблі та поранені

12:43

Простіше нікуди: як очистити килим від шерсті та волосся

12:21

Знищені старші офіцери РФ: дрон-обманка в Курську обезголовив ворожий авіаполк

11:56

Військовий експерт розкрив, чи можуть заморозити війну в УкраїніВідео

11:47

Світан назвав головний стратегічний напрямок для ЗСУ на найближчі місяціВідео

11:24

Причина всіх бід: чим відмити цвіль на гумці пральної машини

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти