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Живуть під звуки сирен: Подоляк заявив, що панічні настрої в Криму наростатимуть

Анна Ярославська
28 вересня 2023, 07:34 оновлено 28 вересня, 07:40
Михайло Подоляк вважає, що потрібно збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається в Криму.
Михайло Подоляк, Крим
Крим - це ключ до суттєвого зменшення боєздатності російських окупаційних угруповань, вважає Подоляк / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що панічні настрої на тимчасово окупованому Кримському півострові надалі посилюватимуться.

За його словами, саме паніка змушує РФ всім погрожувати.

"Панічні настрої - це складне питання. РФ довічно перебуває в панічних настроях. Тому вони всім погрожують. Щоб компенсувати свої панічні настрої, вони завжди говорять про те, що ми зараз зайдемо кудись, щось будемо робити і так далі. І ці панічні настрої в Криму будуть поступово розвиватися", - сказав глава ОП в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Подоляк вважає, що потрібно збільшити інтенсивність вогневого впливу на те, що відбувається в Криму.

Радник керівника ОП зазначив, що росіяни зараз в Криму живуть в очікуванні атак і під звуки сирен. Вони розуміють, що Крим є територією величезної небезпеки для них, а повітряний простір ними вже не так потужно контролюється.

"Крим сьогодні - це ключ до суттєвого зменшення боєздатності російських окупаційних угруповань", - додав Подоляк.

За його словами, серед стратегічних завдань для України - перерізати ключовий напрямок забезпечення російського окупаційного угруповання. Тобто мова йде про те, щоб взяти під вогневий контроль, зокрема, Керченську протоку і знищити величезну складську інфраструктуру.

Звільнення Криму

Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що українські військові можуть звільнити Крим вже до Різдва, тобто до кінця 2023 року. Коли ЗСУ підійдуть до Криму, російські окупанти одразу капітулюють. Гетьман переконаний, що українським військовим, передусім, необхідно зупинити логістику росіян по сухопутному коридору. Тоді російські окупанти опиняться в умовному оточенні.

Крим не є тилом і безпечною територією для окупантів, заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов. Він додав, що багато окупантів і колаборантів вже вивезли родичів з Криму, але зробити це змогли не всі, тому що іншим не дозволяють.

Україна не буде вести з країною-окупантом Росією жодних переговорів, поки Москва не віддасть захоплений Крим. Вихід російських військ з окупованого півострова є умовою Києва для проведення діалогу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

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