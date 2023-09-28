УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Все дуже просто": експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим

Юлія Куришко
28 вересня 2023, 12:39 оновлено 28 вересня, 12:54
Обставини звільнення Криму дуже прості - якщо сили оборони України відріжуть Крим від постачань із Росії.
'Все дуже просто': експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим
Огризко розповів, як звільнять Крим / колаж: Главред, фото: УНІАН, 33 окрема механізована бригада

На сайті Главред відбувся чат із дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огризком. Він розповів сценарій, як звільнятиметься Крим - військовим чи дипломатичним шляхом.

Огризко зазначив, що обставини звільнення Криму дуже прості - якщо сили оборони України відріжуть Крим від постачань із Росії.

"Якщо буде зруйнований Кримський міст, якщо буде прорвано оборону росіян на Запоріжжі, і наші війська вийдуть до Азовського моря, Кримський півострів для Росії стане островом, куди не можна буде надіслати ні додаткову живу силу, ні постачати туди військову техніку. Тоді відбудеться те саме, що в Херсоні свого часу - росіянам доведеться просто залишити Крим на тих кораблях, які ще в них будуть", - пояснив експерт.

Він також наголосив, українські героїчні спеціальні підрозділи заслуговують на велику-велику подяку і шану та додав, що країна, яка не має власного флоту, успішно топить російський флот.

Огризко зазначив, що комбінація всіх цих факторів призведе до того, що перед російським командуванням постане питання - або програти в Криму все, або забратися звідти.

"Цього можливо досягти лише військовим шляхом. Можливо, це буде дивно чути від мене, дипломата, який безумовно надає перевагу дипломатичним інструментам, але з Росією домовлятися нема про що, бо це країна, яка розтоптала міжнародне право, всі домовленості, які між нами були, яка відверто бреше всім в очі. Її треба лише карати і примушувати до певних дій. От наші Збройні сили і повинні це зробити", - підсумував експерт.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Володимиром Огризком:

Деокупація Криму

Нагадаємо, що Подоляк заявив, що ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль. Українські військові все частіше атакують російських окупантів у Криму та знищують їхні військові об'єкти разом із живою силою та технікою.

У ЗСУ розкрили, що Росія готується перекинути авіацію із Криму. У Повітряних силах повідомили, що країна-агресорка Росія застосовує 40 летовищ для того, щоб атакувати Україну. Вони розташовані на різних відстанях та напрямках.

Влада закликала українців виїхати з Криму. Українцям краще перечекати звільнення тимчасово окупованого агресором Росією Кримського півострова на інших територіях, сказала Ірина Верещук.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні новини Криму деокупація Криму
Реклама

Головне за день

З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків - розвідка

З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків - розвідка

11:22 Україна
В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

09:53 Політика
Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

09:30 Україна
Всі головні новини

Останні новини

12:52

"Душити, не відпускаючи взагалі": Арестович потрапив у гучний скандал з приводу жінок

12:39

"Все дуже просто": експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть КримВідео

12:14

Ледве говорить і погано виглядає: у Мережі з'явилося нове відео з Кадировим

11:55

Гороскоп на завтра 29 вересня 2023: Рибам - знайомство, Терезам - проблеми минулого

11:41

Чистить все і не смердить, як магазинний: дівчина приготувала супер-спрей для прибиранняВідео

Путін отримає далекобійними ракетами по "вєлічію" ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – ОгризкоПутін отримає далекобійними ракетами по «вєлічію» ще до того, як ЗСУ наблизяться до Криму – Огризко
11:38

"Вдається творити": дочка-мовчунка Сумської похвалилася роботою за "криваві" рублі В РФ

11:31

Карабах припиняє існування: "влада" республіки підписала указ

11:22

З початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків - розвідка

10:52

"Україну змушують стікати кров'ю": Огризко пояснив, чому Захід не хоче роззброювати РФ

Реклама
10:35

"Азов" взяв у полон російського командира із солдатами

10:24

Ракетний удар по Миколаєву: окупанти влучили в об'єкт інфраструктури

10:04

"Спланована провокація": путіністка Кудрявцева вийшла в ефір пропагандистського ТБ в кольорах прапора України

09:55

Чисто, ароматно і ніякого нальоту: що кладуть в бачок унітазу

09:53

В Україну прибув міністр оборони Британії: про що говорили із Зеленським

09:30

Військовий облік для жінок і повернення перевірок для бізнесу: що зміниться з 1 жовтня

09:13

Чи можуть поставки зброї в РФ змінити хід війни: Світан оцінив ризикиВідео

09:01

Дешево і без хімії: як відмити духовку лимонною кислотою

08:59

ЗСУ стримують окупантів під Бахмутом та наступають на двох напрямках

08:34

Дальність понад 300 км: у жовтні Іран може домовитися з РФ про передачу ракет - ISW

08:29

Список реформ від США: забаганки наших партнерів чи інтереси України?Погляд

Реклама
08:21

Іменини 29 вересня за новим календарем: кого потрібно привітати в цей день

08:17

Таку картоплю в духовці повинна вміти кожна господиня: новий рецепт смакоти у паніровці

07:58

Росія масово запустила ударні дрони по Україні: ППО знищила 40 БПЛА

07:34

Живуть під звуки сирен: Подоляк заявив, що панічні настрої в Криму наростатимуть

06:42

ЗСУ ймовірно здійснили прорив на лінії Роботине - Вербове – ISW

06:22

Лист із реформами від Білого дому: головні вимоги до УкраїниПогляд

05:30

Як зрозуміти, що дівчина тебе не любить: запам'ятайте ці ознаки раз і назавжди

04:45

Гороскоп на жовтень 2023 для Раків: детальний прогноз на місяцьВідео

02:10

Як відрізнити церкву Московського патріархату від Київського: варто знати кожному

01:17

Не робіть цього після збільшення губ: топ порад, щоб зняти набряклість

00:01

ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль-Подоляк

27 вересня, середа
23:38

Може вплинути на здоров'я: Україну накрила майже 9-бальна магнітна буря

23:10

Російська співачка боїться, що її іспанську квартиру віддадуть українцям

22:40

Росіяни ненароком розкрили справжні масштаби удару ЗСУ по підводному човні ЧФ РФ

22:23

"Наступного року ми переможемо": у Міноборони України зробили приголомшливий прогноз

21:57

Росія мітить на посаду в ООН: Україна різко вказали на місце агресора

21:44

Вже кілька днів немає новин про один з напрямків фронту: що сталось

21:09

ЗСУ в якийсь момент не зможуть ефективно застосовувати Abrams: у чому причина

21:02

Баклажани на зиму: швидкий рецепт від Євгена Клопотенко

20:55

До Умерова є питання по сутіПогляд

Реклама
20:39

Загроза ядерного інциденту на ЗАЕС після деокупації: у Кабміні звернулися до Заходу

20:32

Крига скресла: парламент Болгарії проголосував за поставку несправних ракет С-300 для ЗСУ

20:25

Як швидко протверезіти: три кроки на шляху до хорошого самопочуття, якщо "перебрав"

20:20

В Україні розклали по поличках, чи зможе РФ "перемогти" до 2025 року

20:12

"Це буде доленосний час": названа дата вирішального і важливого бою в Україні - прогноз

19:44

Дискваліфікована міс розповіла про свого бойфренда-росіянинаВідео

19:34

Що буде з мобілізацією в Україні: у Міноборони назвали умову її посилення

19:10

Довга війна: які виклики чекають українцівПогляд

19:05

"Бабине літо" не відпускає: де в Україні буде найтепліше

18:44

Момент потрапив на фото: шикарну Демі Мур підвело плаття на заході

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти