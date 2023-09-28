'Все дуже просто': експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть Крим

Обставини звільнення Криму дуже прості - якщо сили оборони України відріжуть Крим від постачань із Росії.

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Огризко розповів, як звільнять Крим / колаж: Главред, фото: УНІАН, 33 окрема механізована бригада

На сайті Главред відбувся чат із дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України, керівником Центру дослідження Росії Володимиром Огризком. Він розповів сценарій, як звільнятиметься Крим - військовим чи дипломатичним шляхом.

Огризко зазначив, що обставини звільнення Криму дуже прості - якщо сили оборони України відріжуть Крим від постачань із Росії.

"Якщо буде зруйнований Кримський міст, якщо буде прорвано оборону росіян на Запоріжжі, і наші війська вийдуть до Азовського моря, Кримський півострів для Росії стане островом, куди не можна буде надіслати ні додаткову живу силу, ні постачати туди військову техніку. Тоді відбудеться те саме, що в Херсоні свого часу - росіянам доведеться просто залишити Крим на тих кораблях, які ще в них будуть", - пояснив експерт.

Він також наголосив, українські героїчні спеціальні підрозділи заслуговують на велику-велику подяку і шану та додав, що країна, яка не має власного флоту, успішно топить російський флот.

Огризко зазначив, що комбінація всіх цих факторів призведе до того, що перед російським командуванням постане питання - або програти в Криму все, або забратися звідти.

"Цього можливо досягти лише військовим шляхом. Можливо, це буде дивно чути від мене, дипломата, який безумовно надає перевагу дипломатичним інструментам, але з Росією домовлятися нема про що, бо це країна, яка розтоптала міжнародне право, всі домовленості, які між нами були, яка відверто бреше всім в очі. Її треба лише карати і примушувати до певних дій. От наші Збройні сили і повинні це зробити", - підсумував експерт.

Дивіться відеоверсію чату на Главреді з Володимиром Огризком:

Деокупація Криму

Нагадаємо, що Подоляк заявив, що ЗСУ беруть Крим під вогневий контроль. Українські військові все частіше атакують російських окупантів у Криму та знищують їхні військові об'єкти разом із живою силою та технікою.

У ЗСУ розкрили, що Росія готується перекинути авіацію із Криму. У Повітряних силах повідомили, що країна-агресорка Росія застосовує 40 летовищ для того, щоб атакувати Україну. Вони розташовані на різних відстанях та напрямках.

Влада закликала українців виїхати з Криму. Українцям краще перечекати звільнення тимчасово окупованого агресором Росією Кримського півострова на інших територіях, сказала Ірина Верещук.

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