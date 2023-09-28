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"Крим в обмін на мир з Росією": дипломат розкрив суть небезпечної риторики Трампа

Андрій Ганчук
28 вересня 2023, 18:45 оновлено 28 вересня, 18:54
У Дональда Трампа стає все менше шансів стати кандидатом на пост президента США на виборах в листопаді 2024 року, вважає дипломат Володимир Огризко.
Трамп, Огризко
Якщо Трамп такий "миротворець", нехай запропонує подарувати Росії Аляску - Огризко / Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Заяви 45-го президента США і ймовірного кандидата на пост господаря Білого дому Дональда Трампа про "поступки Україною Криму в обмін на мир з агресором Росією" позбавлені будь-якого сенсу. Йдеться, скоріше, про банальну передвиборчу риторику. Під час президентства Трампа вже ставив на місце Конгрес. Також не факт, що у нього хороші шанси на крісло глави держави. Про це заявив колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко.

Під час чату у відповідь на питання одного з читачів Главреда він розповів про те, що шансів у Трампа на президентське крісло в Штатах стає все менше. Якщо він отримає хоча б один вирок, то стане об'єктом ще більш потужних атак з боку "демократів".

"Відносно шансів я би подискутував. Мати стільки звинувачень з боку американської Феміди одночасно – тут шанси далеко не найкращі. Якщо Трамп отримає бодай один вирок, кандидувати йому буде надзвичайно складно, тому що він стане об’єктом потужних атак із боку Байдена або іншого демократа, який претендуватиме на посаду президента. Тобто у Трампа шансів буде значно менше", - зазначив Огризко.

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"Нехай подарує Росії Аляску, а Україні нехай повернуть Крим"

На думку дипломата, заяви Трампа про "Крим в обмін на мир з Росією" позбавлені будь-якого сенсу. Швидше за все, це просто пропагандистський елемент в рамках його передвиборної риторики.

"Що стосується заяв Трампа, то вони безглузді. З таким самим успіхом можна запропонувати йому віддати Росії Аляску замість Криму – колись же Аляска була російською. Нехай, якщо він такий миротворець, подарує Росії Аляску, а Україні нехай повернуть Крим. Тому, думаю, що більшою мірою це різкі пропагандистські заяви під час передвиборчої кампанії", - вважає колишній глава МЗС.

Також Огризко додав, що Трампа вже "ставив на місце" Конгрес, коли він був президентом.

"До речі, коли Трамп був президентом, він мав чіткі обмеження у вигляді позиції Конгресу – його ставили на місце, і він відчував, що піти далі він просто не може", - підкреслив Дональд Трамп.

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Пропаганда Трампа про війну Росії проти України

У липні Дональд Трамп говорив, що він, мовляв, здатен завершити війну в Україні за один день. За словами скандального політика, він "добре знає" і Зеленського, і Путіна. Мовляв, міг би посприяти "домовленостям" Києва і Москви.

До цього Трамп зробив безглуздий прогноз про те, що Путін нібито захопить всю Україну. Також Трамп додав, що Путіну таки не варто було нападати на Україну.

Президент Володимир Зеленський вважає, що в реальності Трамп ніколи не підтримав би Путіна. На думку гаранта, військова підтримка Києва буде продовжуватися, навіть якщо Трампа оберуть новим президентом США.

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Дональд Трамп Володимир Огризко війна Росії та України
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