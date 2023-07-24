"Крим - не тил росіян": у ГУР прокоментували потужні вибухи на півострові

Росіяни вже вивозять родичів з Криму. Для окупантів півострів не є безпечною територією.

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У Криму пролунали потужні вибухи / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

24 липня у Криму пролунали гучні вибухи. Ця та інші "бавовни" формують у росіян розуміння, що півострів не є тилом і безпечною територією для окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"У ворога формується стійке розуміння, що Крим для них - це точно не тил і не безпечна територія. В принципі, правильне розуміння. В їхніх силах поки що добровільно якомога швидше покинути український півострів", - сказав представник ГУР.

Він додав, що багато окупантів та колаборантів вже вивезли родичів з Криму, але зробити це змогли не всім, бо іншим не дозволяють.

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"Ранок в Криму вже традиційно для окупантів є пекельним і з "вогником". І безумовно, настрої серед особового складу, серед окупаційної адміністрації від цих подій не покращується. Багато хто з них вже вивезли свої родини", - сказав Юсов.

Ситуація в Криму

Раніше стали відомі подробиці потужних вибухів у Криму. За її словами, ворог відчуває занепокоєння навіть у тилу.

"Ми попереджали, що сезон "бавовни" буде. Поки ми слово тримаємо і далі просуваємося. Просування Сил оборони — це не тільки рух по лінії фронту, це рух в глибокому тилу, де ворог відчуває занепокоєння", - заявила Гуменюк.

Полковник розповів, як можна звільнити Крим. Якщо деокупація Криму буде основним завданням ЗСУ, вигнати окупантів можна до Нового року. Якщо наступ буде і на інших ділянках – усе розтягнеться на 2024 рік.

24 липня стало відомо про те, що у 5 містах окупованого Криму вночі лунали вибухи. Звуки вибухів чули жителі Феодосії, Старого Криму та Сімферополя. В Армянську та Джанкої також лунали гучні періодичні вибухи.

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