ЗСУ підірвали важливі об'єкти РФ разом з окупантами: у Генштабі розкрили деталі

Удари по росіянах відбулися на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також у Курській та Брянській областях.

Головне:

Завдано удару по ремонтній базі та пунктах управління БПЛА РФ

Втрати окупантів і масштаби збитків уточнюються

Сили оборони України в ніч на неділю, 1 лютого, завдали ударів по ремонтній базі, пунктах управління БПЛА та інших військових об'єктах противника.

Удари по росіянам відбулися на ТОТ Запорізької та Донецької областей, а також у Курській і Брянській областях РФ, повідомила прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"В рамках заходів щодо зниження наступальних можливостей російського агресора, в ніч на 1 лютого підрозділи Сил оборони України завдали удару по ряду військових об'єктів противника на тимчасово окупованих територіях України та території РФ", – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

на ТОТ Запорізької області, в районі н.п. Розівка, уражена ремонтна база підрозділу зі складу інженерно-саперного полку окупантів;

в Донецькій області, в районі міста Мирноград, завдано удару по пункту управління БПЛА ворога, командно-спостережному пункту роти, а також зосередженню живої сили противника.

31 січня підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БПЛА противника в районі н.п. Некислиця Курської області РФ;

зафіксовано влучання по зосередженню живої сили противника в районі Троєбортного Брянської області РФ.

Відзначається, що втрати окупантів і масштаби збитків уточнюються.

Оцінка аналітиків наслідків ударів по об'єктах в РФ

Експерти Інституту вивчення війни повідомляють, що удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах порушили систему постачання палива і викликали зростання цін на бензин на внутрішньому ринку. На їхню думку, виниклий дефіцит палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, а в перспективі може посилити інфляційний тиск в Росії.

Раніше повідомлялося про те, що підрозділи Сил оборони України вразили пункт базування кораблів Новоросійськ у Краснодарському краї в ніч на 14 листопада Росії. Під час атаки застосовувалося українське озброєння, зокрема, ракети "Нептун" і ударні БПЛА різних типів.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

