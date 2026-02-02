Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

Поплічник Путіна назвав єдине місце, де диктатор готовий говорити з Зеленським.

У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського щодо переговорів у Києві

Що сказав Пєсков:

Переговори в Абу-Дабі продовжаться за декілька днів

У деяких питаннях сторони близькі до вирішення

Путін не буде зустрічатися з Зеленським ніде, окрім Москви

Прессекретар кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував хід мирних переговорів між Україною, США та країною-агресоркою Росією.

Як пишуть російські ЗМІ, другий раунд роботи переговорних груп в Абу-Дабі відбудеться вже цього тижня, а саме 4 та 5 лютого. Він зазначив, що процес врегулювання війни в Україні є складним, багатовекторним, але "в деяких питаннях вже вдалося наблизитися до вирішення".

Чи готова РФ до переговорів на рівні лідерів

Пєсков також прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори на рівні лідерів у Києві. Поплічник Путіна зазначив, що контакт між диктатором та Зеленським може відбутися тільки в Москві.

При цьому, жодних аргументів на користь зустрічі на території РФ Пєсков не навів. Таким чином Росія вкотре фактично відкидає пропозицію щодо зустрічі президентів задля обговорення найбільш чутливих питань на шляху до встановлення миру.

Чим небезпечна зустріч Путіна і Зеленського - думка експерта

Главред писав, що за словами російського опозиціонера і політолога Ігоря Ейдмана, президент РФ Володимир Путін вважає, що його зустріч з Володимиром Зеленським може зміцнити владу президента України.

Путіну потрібен максимально слабкий президент України, тому він намагатиметься всіляко дестабілізувати ситуацію в Україні. Наприклад, демонструвати українцям, що Зеленський обіцяв мир, але миру з Росією не буде, поки Зеленський при владі, тим самим підриваючи його позиції.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

Раніше повідомлялося, що будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть Росії додатковий час на підготовку масштабнішого наступу.

Напередодні стало відомо, що оголошенням енергетичного перемир'я Володимир Путін, можливо, намагається виграти час. Однак він також може сигналізувати про відкритість до компромісу, контури якого вже починають прояснюватися.

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

