Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

Анна Косик
2 лютого 2026, 12:54
287
Поплічник Путіна назвав єдине місце, де диктатор готовий говорити з Зеленським.
Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову
У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського щодо переговорів у Києві / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Пєсков:

  • Переговори в Абу-Дабі продовжаться за декілька днів
  • У деяких питаннях сторони близькі до вирішення
  • Путін не буде зустрічатися з Зеленським ніде, окрім Москви

Прессекретар кремлівського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував хід мирних переговорів між Україною, США та країною-агресоркою Росією.

Як пишуть російські ЗМІ, другий раунд роботи переговорних груп в Абу-Дабі відбудеться вже цього тижня, а саме 4 та 5 лютого. Він зазначив, що процес врегулювання війни в Україні є складним, багатовекторним, але "в деяких питаннях вже вдалося наблизитися до вирішення".

відео дня

Чи готова РФ до переговорів на рівні лідерів

Пєсков також прокоментував пропозицію президента України Володимира Зеленського провести переговори на рівні лідерів у Києві. Поплічник Путіна зазначив, що контакт між диктатором та Зеленським може відбутися тільки в Москві.

При цьому, жодних аргументів на користь зустрічі на території РФ Пєсков не навів. Таким чином Росія вкотре фактично відкидає пропозицію щодо зустрічі президентів задля обговорення найбільш чутливих питань на шляху до встановлення миру.

Чим небезпечна зустріч Путіна і Зеленського - думка експерта

Главред писав, що за словами російського опозиціонера і політолога Ігоря Ейдмана, президент РФ Володимир Путін вважає, що його зустріч з Володимиром Зеленським може зміцнити владу президента України.

Путіну потрібен максимально слабкий президент України, тому він намагатиметься всіляко дестабілізувати ситуацію в Україні. Наприклад, демонструвати українцям, що Зеленський обіцяв мир, але миру з Росією не буде, поки Зеленський при владі, тим самим підриваючи його позиції.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Кремль бачить мало шансів на прорив мирних переговорів з Україною, оскільки російський правитель Володимир Путін не готовий відмовитися від максималістських територіальних вимог на сході України.

Раніше повідомлялося, що будь-які поступки України щодо Донбасу в рамках мирної угоди не припинять війну, а лише дадуть Росії додатковий час на підготовку масштабнішого наступу.

Напередодні стало відомо, що оголошенням енергетичного перемир'я Володимир Путін, можливо, намагається виграти час. Однак він також може сигналізувати про відкритість до компромісу, контури якого вже починають прояснюватися.

Більше новин:

Про персону: Дмитро Пєсков

Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.

Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін Дмитро Пєсков зустріч Зеленського з Путіним мирні переговори Переговори в Абу-Дабі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:11Війна
Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

13:21Фронт
Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

12:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто України

Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто України

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Слова "першить" не існує в українській мові: як сказати правильно

Слова "першить" не існує в українській мові: як сказати правильно

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Останні новини

14:11

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:00

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

13:58

"Особливо не вистачає": Могилевська зворушливо звернулася до загиблого СкрябінаВідео

13:57

"Альоша" - не українське ім’я: як звучить правильна форма та звідки вона походить

13:21

Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
13:15

Смачно, ситно і дешево: рецепт ідеального супу за 20 хвилин

12:54

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

12:46

Понад півстоліття називалося на честь Червоної армії - що це за місто України

12:46

"Зустрілися на болотах": Осадча пройшлася по Йолці та її українському чоловікові

Реклама
12:35

Стильно, бюджетно і унікально: які речі потрібно завжди купувати в секонд-хенді

12:34

Почалися масові відключення світла: де введені обмеження

12:18

Як врятувати продукти під час відключень світла: секретний трюк від Клопотенка

12:00

Міф чи реальна загроза: звідки взявся страх перед п’ятницею 13-го

11:52

Сім'я Степана Гіги відповіла на нападки: "Важливо сказати прямо"

11:45

В Україні ввели "білий список" Starlink: кому відключать термінали

11:44

Енергетичне перемир’я завершилося: у Міненерго повідомили про нову хвилю атак

11:05

Підкорюють серця миттєво: три найпривабливіші знаки зодіаку

10:41

Китайський гороскоп на завтра, 3 лютого: Щурам - проблема, Тиграм - рішення

10:37

РФ готує нові удари по Україні: політолог пояснив, хто може зупинити ворога

10:30

Не сім'я, а біоматеріал: Максакова розкрила, навіщо Путіну діти від КабаєвоїВідео

Реклама
10:18

Jerry Heil і Кажанна поставили остаточну крапку в скандалі — що сталося

09:47

До Одеси насуваються сильні морози та вітер: коли нарешті потеплішає

09:42

Сили оборони здійснили контрнаступ: в ISW оцінили хід боїв на фронті

09:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

09:07

Найвдаліший день місяця для кожного знака зодіаку в лютому 2026 року

08:36

РФ захопила 245 кв. км у січні та просунулася на Запоріжжі - DeepState

08:35

РФ масовано атакувала Черкаси і область: є постраждалі, спалахнули пожежі

08:15

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

08:10

Чому найбільше зло – це саме невдаха Путін, а не його свитаПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:36

Європі потрібен контакт з Кремлем: у Франції зробили гучну заяву

07:03

Трамп сказав, хто зупинятиме війни у світі після нього: несподівана заява

06:10

РФ готується до визнання Придністровʼя незалежним: що це означає для насПогляд

06:05

Як Віткофф відпрацьовує кремлівське баблоПогляд

05:24

Бомбічна закуска за 3 хвилини, яку можна приготувати без світла - рецепт

04:30

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

03:32

"Люди з квадратними очима в магазині": чого чекати від цін на овочі

02:33

Сенсаційне відкриття астрономів: у космосі знайдено ймовірну заміну Землі

01:43

Гороскоп на завтра 3 лютого: Тельцям - хороші новини, Терезам - зміни

01 лютого, неділя
23:29

Lida Lee прийняла важке рішення у стосунках з Даніелем Салемом

Реклама
23:07

Росіяни бачили, що це не військові: нові деталі удару по автобусу з шахтарямиФото

23:01

"Береза, береза, я рябина, не чую вас": як росіяни проживуть без StarlinkПогляд

22:22

Київ повертається до тимчасових графіків: коли чекати на відключення електроенергії

22:14

"Війна вбила її": Андре Тан втратив близьку людину

22:08

Лише 1% на місяць: економіст назвав єдиний продукт, що порадує ціною в лютому

22:00

Людина не зникає: вчені пояснили, що стається з тілом після смерті

21:46

Чому класична "нація-держава" більше не працюєПогляд

21:25

Показала чоловіка і сина: Леся Нікітюк поділилася особистим

21:25

Три місяці без гарячої води: з'явився тривожний сценарій щодо термінів відключень

21:07

Без світла до двох разів на добу: графіки відключень для Львівщини на 2 лютого

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти