Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Зустрілися на болотах": Осадча пройшлася по Йолці та її українському чоловікові

Христина Трохимчук
2 лютого 2026, 12:46
116
Катерину Осадчу обурила новина про зміну громадянства Єлки.
Катерина Осадча про Ялинку
Катерина Осадча про Йолку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Йолка, Катерина Осадча

Ви дізнаєтеся:

  • Йолка отримала російський паспорт
  • Як відреагувала Катерина Осадча

Нещодавно в російських ЗМІ з'явилася інформація про зміну громадянства співачкою Йолкою, яка вже довгий час живе в РФ. Артистка вийшла заміж і остаточно відмовилася від України. Подія обурила Катерину Осадчу, і вона висловилася про це в Instagram.

Йолка не стала розкривати особу свого нового обранця, але, за повідомленнями ЗМІ, ним став уродженець Одеси, співак Рожден Анусі. Ведуча звернула увагу на те, що романтична історія об'єднала двох артистів-зрадників у країні-агресорі.

відео дня
Катерина Осадча
Катерина Осадча ведуча / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Читаю другий день про Йолку і її відмову від громадянства... А нікого не здивувало, що вона виходить заміж за одесита Рождена Анусі — учасника "Голосу" і колись "Холостяка"?", — запитала у аудиторії Осадча.

Катерина жорстко висловилася про артистів, які вирішили зрадити Україну і будувати своє майбутнє в РФ, в той час як країна-агресор щодня знищує їхню Батьківщину.

"Мене з цих двох подій здивувала друга — двоє українців зустрілися на болотах і поріднилися на тлі відмови від Батьківщини... Якось так", — висловилася ведуча.

Ялинка і Рожден одружилися
Єлка і Рожден одружилися / фото: instagram.com, Катерина Осадча

Йолка — зміна громадянства

Співачка-зрадниця Йолка офіційно стала громадянкою РФ і відмовилася від українського паспорта. Уродженка Ужгорода роками жила в країні-агресорі з простроченими документами. Як повідомляють ЗМІ, артистка вирішила остаточно "легалізуватися" перед весіллям з одеситом і екс-"Холостяком" Рожденом Анусі.

Катерина Осадча
Катерина Осадча / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що сім'я відомого українського співака Степана Гігі звернулася до шанувальників артиста з проханням підписати петицію про присвоєння йому звання "Герой України". Бажання родичів співака зіткнулося з критикою, на яку сім'я Гігі вирішила відповісти безпосередньо.

Також скандал між співачкою Кажанною і лейблом Jerry Heil Nova Music отримав своє завершення. Лейбл відхрестився від будь-якої відповідальності за діяльність співачки в подальшому. У коментарях до посту Кажанна попрощалася з лейблом.

Вас може зацікавити:

Про особу: Катерина Осадча

Катерина Осадча — українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, в 18 років повернулася на територію України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Катерина Осадчая новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:11Війна
Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

13:21Фронт
Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

12:54Війна
Реклама

Популярне

Більше
Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто України

Майже 270 років називається на честь онука Катерини ІІ - що це за місто України

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

Господар пішов, залишивши лише записку: фото самотньої собаки розбило тисячі сердець

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Слова "першить" не існує в українській мові: як сказати правильно

Слова "першить" не існує в українській мові: як сказати правильно

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

Останні новини

14:11

Удари "Цирконом" та "Орєшніком" націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

14:00

Якщо сниться покійний: що насправді хоче сказати душа

13:58

"Особливо не вистачає": Могилевська зворушливо звернулася до загиблого СкрябінаВідео

13:57

"Альоша" - не українське ім’я: як звучить правильна форма та звідки вона походить

13:21

Ситуація складна: окупанти намагаються оточити стратегічне місто - Трегубов

Повна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - ЛитвинПовна відмова від гарячого водопостачання неефективна, це вимушений крок - Литвин
13:15

Смачно, ситно і дешево: рецепт ідеального супу за 20 хвилин

12:54

Переговори Зеленського і Путіна можливі: у Кремлі назвали ультимативну умову

12:46

Понад півстоліття називалося на честь Червоної армії - що це за місто України

12:46

"Зустрілися на болотах": Осадча пройшлася по Йолці та її українському чоловікові

Реклама
12:35

Стильно, бюджетно і унікально: які речі потрібно завжди купувати в секонд-хенді

12:34

Почалися масові відключення світла: де введені обмеження

12:18

Як врятувати продукти під час відключень світла: секретний трюк від Клопотенка

12:00

Міф чи реальна загроза: звідки взявся страх перед п’ятницею 13-го

11:52

Сім'я Степана Гіги відповіла на нападки: "Важливо сказати прямо"

11:45

В Україні ввели "білий список" Starlink: кому відключать термінали

11:44

Енергетичне перемир’я завершилося: у Міненерго повідомили про нову хвилю атак

11:05

Підкорюють серця миттєво: три найпривабливіші знаки зодіаку

10:41

Китайський гороскоп на завтра, 3 лютого: Щурам - проблема, Тиграм - рішення

10:37

РФ готує нові удари по Україні: політолог пояснив, хто може зупинити ворога

10:30

Не сім'я, а біоматеріал: Максакова розкрила, навіщо Путіну діти від КабаєвоїВідео

Реклама
10:18

Jerry Heil і Кажанна поставили остаточну крапку в скандалі — що сталося

09:47

До Одеси насуваються сильні морози та вітер: коли нарешті потеплішає

09:42

Сили оборони здійснили контрнаступ: в ISW оцінили хід боїв на фронті

09:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 2 лютого (оновлюється)

09:07

Найвдаліший день місяця для кожного знака зодіаку в лютому 2026 року

08:36

РФ захопила 245 кв. км у січні та просунулася на Запоріжжі - DeepState

08:35

РФ масовано атакувала Черкаси і область: є постраждалі, спалахнули пожежі

08:15

Відключення світла в Україні - графіки на 2 лютого (оновлюється)

08:10

Чому найбільше зло – це саме невдаха Путін, а не його свитаПогляд

08:10

Карта Deep State онлайн за 2 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:36

Європі потрібен контакт з Кремлем: у Франції зробили гучну заяву

07:03

Трамп сказав, хто зупинятиме війни у світі після нього: несподівана заява

06:10

РФ готується до визнання Придністровʼя незалежним: що це означає для насПогляд

06:05

Як Віткофф відпрацьовує кремлівське баблоПогляд

05:24

Бомбічна закуска за 3 хвилини, яку можна приготувати без світла - рецепт

04:30

Чотири знаки зодіаку стануть улюбленцями фортуни: велике везіння вже поруч

03:32

"Люди з квадратними очима в магазині": чого чекати від цін на овочі

02:33

Сенсаційне відкриття астрономів: у космосі знайдено ймовірну заміну Землі

01:43

Гороскоп на завтра 3 лютого: Тельцям - хороші новини, Терезам - зміни

01 лютого, неділя
23:29

Lida Lee прийняла важке рішення у стосунках з Даніелем Салемом

Реклама
23:07

Росіяни бачили, що це не військові: нові деталі удару по автобусу з шахтарямиФото

23:01

"Береза, береза, я рябина, не чую вас": як росіяни проживуть без StarlinkПогляд

22:22

Київ повертається до тимчасових графіків: коли чекати на відключення електроенергії

22:14

"Війна вбила її": Андре Тан втратив близьку людину

22:08

Лише 1% на місяць: економіст назвав єдиний продукт, що порадує ціною в лютому

22:00

Людина не зникає: вчені пояснили, що стається з тілом після смерті

21:46

Чому класична "нація-держава" більше не працюєПогляд

21:25

Показала чоловіка і сина: Леся Нікітюк поділилася особистим

21:25

Три місяці без гарячої води: з'явився тривожний сценарій щодо термінів відключень

21:07

Без світла до двох разів на добу: графіки відключень для Львівщини на 2 лютого

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти