"Зустрілися на болотах": Осадча пройшлася по Йолці та її українському чоловікові

Ви дізнаєтеся:
- Йолка отримала російський паспорт
- Як відреагувала Катерина Осадча
Нещодавно в російських ЗМІ з'явилася інформація про зміну громадянства співачкою Йолкою, яка вже довгий час живе в РФ. Артистка вийшла заміж і остаточно відмовилася від України. Подія обурила Катерину Осадчу, і вона висловилася про це в Instagram.
Йолка не стала розкривати особу свого нового обранця, але, за повідомленнями ЗМІ, ним став уродженець Одеси, співак Рожден Анусі. Ведуча звернула увагу на те, що романтична історія об'єднала двох артистів-зрадників у країні-агресорі.
"Читаю другий день про Йолку і її відмову від громадянства... А нікого не здивувало, що вона виходить заміж за одесита Рождена Анусі — учасника "Голосу" і колись "Холостяка"?", — запитала у аудиторії Осадча.
Катерина жорстко висловилася про артистів, які вирішили зрадити Україну і будувати своє майбутнє в РФ, в той час як країна-агресор щодня знищує їхню Батьківщину.
"Мене з цих двох подій здивувала друга — двоє українців зустрілися на болотах і поріднилися на тлі відмови від Батьківщини... Якось так", — висловилася ведуча.
Йолка — зміна громадянства
Співачка-зрадниця Йолка офіційно стала громадянкою РФ і відмовилася від українського паспорта. Уродженка Ужгорода роками жила в країні-агресорі з простроченими документами. Як повідомляють ЗМІ, артистка вирішила остаточно "легалізуватися" перед весіллям з одеситом і екс-"Холостяком" Рожденом Анусі.
Про особу: Катерина Осадча
Катерина Осадча — українська журналістка, телеведуча і модель. Найбільш відома як ведуча програми "Світське життя" на телеканалі "1+1". У шкільні роки (з 13 до 18 років) працювала в модельному бізнесі в Західній Європі, в 18 років повернулася на територію України.
