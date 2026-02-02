"Зустрілися на болотах": Осадча пройшлася по Йолці та її українському чоловікові

Катерину Осадчу обурила новина про зміну громадянства Єлки.

Катерина Осадча про Йолку / колаж: Главред, фото: instagram.com, Йолка, Катерина Осадча

Ви дізнаєтеся:

Йолка отримала російський паспорт

Як відреагувала Катерина Осадча

Нещодавно в російських ЗМІ з'явилася інформація про зміну громадянства співачкою Йолкою, яка вже довгий час живе в РФ. Артистка вийшла заміж і остаточно відмовилася від України. Подія обурила Катерину Осадчу, і вона висловилася про це в Instagram.

Йолка не стала розкривати особу свого нового обранця, але, за повідомленнями ЗМІ, ним став уродженець Одеси, співак Рожден Анусі. Ведуча звернула увагу на те, що романтична історія об'єднала двох артистів-зрадників у країні-агресорі.

відео дня

Катерина Осадча ведуча / фото: instagram.com, Катерина Осадча

"Читаю другий день про Йолку і її відмову від громадянства... А нікого не здивувало, що вона виходить заміж за одесита Рождена Анусі — учасника "Голосу" і колись "Холостяка"?", — запитала у аудиторії Осадча.

Катерина жорстко висловилася про артистів, які вирішили зрадити Україну і будувати своє майбутнє в РФ, в той час як країна-агресор щодня знищує їхню Батьківщину.

"Мене з цих двох подій здивувала друга — двоє українців зустрілися на болотах і поріднилися на тлі відмови від Батьківщини... Якось так", — висловилася ведуча.

Єлка і Рожден одружилися / фото: instagram.com, Катерина Осадча

Йолка — зміна громадянства

Співачка-зрадниця Йолка офіційно стала громадянкою РФ і відмовилася від українського паспорта. Уродженка Ужгорода роками жила в країні-агресорі з простроченими документами. Як повідомляють ЗМІ, артистка вирішила остаточно "легалізуватися" перед весіллям з одеситом і екс-"Холостяком" Рожденом Анусі.

Катерина Осадча / інфографіка: Главред

