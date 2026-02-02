Почалися масові відключення світла: де введені обмеження

Що відомо:
- У регіонах почало зникати світло
- Укренерго ввело графіки аварійного відключення світла
В Україні почали відключати світло. За розпорядженням Укренерго в ряді областей були введені графіки аварійного відключення світла.
Відомо, що аварійні відключення почалися в Житомирській області, а також у Чернігівській та Черкаській областях.
Сумиобленерго повідомили про введення аварійних графіків у Сумській області. Вони введені в обсязі 10 черг.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за повідомленнями на сайтах і офіційних сторінках у соціальних мережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - йдеться в повідомленні.
У ДТЕК повідомили про те, що в Київській області та столиці також застосовані екстрені відключення.
Також повідомляється про те, що через погоду були знеструмлені 162 населених пункти в трьох областях - Одеській, Миколаївській та Кіровоградській.
Чи можливі масові відключення світла - думка експерта
Експерт з питань енергетики Юрій Корольчук заявив, що повністю виключити повторення масових відключень і системних аварій в Україні неможливо. Причиною є пошкодження інфраструктури в результаті ракетних ударів, зокрема по підстанціях, теплових і гідроелектростанціях.
За його словами, енергосистема зараз працює інакше, ніж до війни, і її стабільність під загрозою через зміну схем живлення та постійні ризики для енергооб'єктів. Корольчук підкреслив, що для створення стійкої та гнучкої моделі енергопостачання систему доведеться істотно модернізувати, трансформація може тривати роками, а деякі процеси - десятиліттями.
Ситуація в енергосистемі України - новини по темі
Нагадаємо, 31 січня в енергосистемі України сталася масштабна аварія, яка спричинила каскадні відключення світла. Через технологічне порушення одночасно відключилися лінії 400 кВ між Румунією і Молдовою та 750 кВ між західною і центральною частинами України.
Віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що після системної аварії, яка залишила без світла споживачів у семи областях, електропостачання повністю відновили. Причиною стало обмерзання ліній та обладнання, версії про кібератаку не підтвердилися.
Як повідомляв Главред, 1 лютого закінчується термін оголошеного Росією "енергетичного перемир'я". Водночас, за даними моніторингових каналів, відновлення масових атак очікується з вівторка, 3 лютого. Найбільш ймовірні цілі - об'єкти енергетики, газовидобувної галузі та нафтопереробні підприємства.
