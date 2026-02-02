Удари 'Цирконом' та 'Орєшніком' націлені не на фронт: Ігнат назвав справжню мету

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат наголосив, що ворог б’є "Цирконами" та "Орєшніками" демонстративно.

Для чого насправді РФ бʼє по Україні "Орєшніком" і "Цирконами"/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео Міноборони РФ

Ключові тези Ігната:

Росія застосовує новітні ракети "Циркон" та "Орєшнік" поодинці

Мета атак - залякування Заходу

"Циркон" українська ППО вже неодноразово збивала

Росія використовує свої новітні ракети типу "Циркон" та "Орєшнік" поодиноко. Удари ними завдаються не для досягнення переваги на полі бою, а як інструмент політичного впливу і залякування. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Він уточнив, що українські Повітряні сили не використовують назву "Орєшнік", оскільки йдеться про модернізовану радянську ракету "Рубіж" середньої дальності. Саме такими ракетами росіяни завдавали ударів по Дніпру та Львову.

"Це сигнал для західних партнерів - така собі чергова страшилка від Путіна. Львів знаходиться близько до кордонів НАТО, і Росія намагається показати, що має зброю, яку нібито неможливо збити", - пояснив Ігнат.

Ракета "Рубіж" / Інфографіка: Главред

За його словами, РФ намагається таким чином чинити психологічний тиск на Захід, щоб вплинути на підтримку України та схилити партнерів до поступок у переговорах.

Ігнат також зауважив, що ракета "Циркон", яка першочергово є протикорабельною, тепер застосовується окупантами по наземних цілях у Київській, Харківській та Вінницькій областях. Пуски здійснюються з території окупованого Криму, але їх кількість була обмеженою.

За словами представника Повітряних сил, ракета піднімається на висоту понад 40 кілометрів і атакує по балістичній траєкторії, подібно до ракет Х-22. Втім, такі ракети вже неодноразово збивалися українською протиповітряною обороною.

"Звісно, для цього система Patriot має бути у потрібний час у потрібному місці", - додав Ігнат.

Ракета "Циркон" / Інфографіка: Главред

Чи може РФ застосувати "Орєшнік" найближчим часом - думка експерта

Військовий експерт Роман Світан вважає, що загрозу "Орєшніка" сильно перебільшують й він більше є інформаційною зброєю. Набагато небезпечніші, за його словами, удари "Іскандерами" та "Кинджалами" без попередження.

Також Світан наголосив, що Росія навряд чи найближчим часом застосує міжконтинентальну ракету "Орешник" по Україні.

Удар по Україні ракетою "Циркон" - що відомо

Нагадаємо, 20 січня Росія завдала масованого удару по Україні, використавши крилаті та балістичні ракети, безпілотники і протикорабельну ракету "Циркон", яка летіла по Вінницькій області по об’єкту критичної інфраструктури. Основний удар припав на Київщину.

Також ВМС України сумніваються у її ефективності по наземних цілях. Ракета технічно недоопрацьована, подібні проблеми фіксувалися ще у 2022 році (неочікувана зміна траєкторії, випадкові удари по цивільних об’єктах). "Циркон" і "Онікс" створювалися як протикорабельні, а не для ударів по землі.

Як повідомляв Главред, 9 січня Росія здійснила удар балістичною ракетою середньої дальності "Орешник" по Львівській області. Аналітики вважають, що удар мав на меті залякати західні країни.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

