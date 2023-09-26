ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні: пішли вперед і захопили нові рубежі

На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.
Українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі і техніці, а також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога, цитує його Military Media Center.
Український офіцер уточнив, що всього за минулу добу сталося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах.
Ковальчук додав, що на Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки.
Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прорвали головну лінію оборони ворога на південь від Роботиного. Українські танки та інша бронетехніка діє південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу в Запорізькій області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом з технікою. Українські захисники відбили атаки противника в районі Роботиного і завдали ворогові значних втрат.
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