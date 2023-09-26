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ЗСУ потужно б'ють ворога на півдні: пішли вперед і захопили нові рубежі

Олексій Тесля
26 вересня 2023, 10:17 оновлено 26 вересня, 10:29
За минулу добу сталося 25 бойових зіткнень, розповів Павло Ковальчук.
ВСУ
ЗСУ наступають на півдні / Колаж: Главред, Фото: 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

Українські захисники завдають окупаційним військам втрат в живій силі і техніці, а також закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога, цитує його Military Media Center.

Український офіцер уточнив, що всього за минулу добу сталося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах.

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Ковальчук додав, що на Бахмутському напрямку українські воїни успішно відбили 5 атак противника в районі Кліщіївки.

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ прорвали головну лінію оборони ворога на південь від Роботиного. Українські танки та інша бронетехніка діє південніше останньої лінії головного російського оборонного рубежу в Запорізькій області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на півдні ЗСУ "перемололи" сотні росіян разом з технікою. Українські захисники відбили атаки противника в районі Роботиного і завдали ворогові значних втрат.

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новини Мелітополя війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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