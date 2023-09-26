УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом — ISW

Олексій Тесля
26 вересня 2023, 08:19 оновлено 26 вересня, 08:34
Українські війська намагалися перерізати оборону окупантів вздовж залізниці на схід від Кліщіївки.
ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом — ISW
ЗСУ просуваються на Донбасі / колаж: Главред, фото: 53 окремо механізована бригада

Нові території звільнили українські війська на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що українські війська звільнили додатково 2 км території на Бахмутському напрямку. Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що за повідомленням міноборони РФ, підрозділи російського південного угруповання військ нібито відбили українські атаки поблизу Майорського (20 км на південь від Бахмута).

відео дня

У свою чергу російські пропагандисти стверджують, що українські війська намагалися прорвати оборонні позиції окупантів уздовж залізниці на схід від Кліщіївки, а також контратакували поблизу Оріхово-Василівки після того, як росіяни нібито захопили населений пункт. Однак ISW досі не бачила візуального підтвердження того, що російські війська захопили Оріхово-Василівку.

Разом з тим за даними Генштабу ЗСУ російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки. Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ контратакують поблизу Курдюмівки.

Screenshot
Карта боїв / understandingwar

У повідомленні також наголошується, що 25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

Також за даними російських "воєнкорів", війська РФ атакували біля Мар'їнки і на південних підступах до Авдіївки, проте результат наступу невідомий.

Раніше в Інституті вивчення війни розкрили, що російський президент-диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ВСУ і повернути ініціативу на фронті російським військам.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, чим важливе звільнення Андріївки Донецької області і які переваги дає контроль над цим населеним пунктом. За його словами, Андріївка - один з низки населених пунктів на Лівому березі Бахмутки, яка йде від Бахмута в бік Горлівки, чергуючись з висотами, які зараз займають українські військові.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Бахмут війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом — ISW

ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом — ISW

08:19 Україна
У Кривому Розі прогримів вибух: перші подробиці

У Кривому Розі прогримів вибух: перші подробиці

07:00 Україна
Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні – ISW

Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні – ISW

06:50 Світ
Всі головні новини

Останні новини

08:22

Чому овацій не було? Як пройшов візит Зеленського в США

08:19

ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом — ISW

07:44

Німеччина вдвічі скоротить допомогу біженцям: названо терміни

07:00

У Кривому Розі прогримів вибух: перші подробиці

06:50

Балтійський флот РФ деградував через війну в Україні – ISW

Штурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – СвітанШтурм Криму почнеться цього року, у військ РФ є три способи залишити півострів – Світан
06:35

Як правильно – "за пару хвилин" чи "за кілька хвилин": Авраменко здивував відповіддю

06:22

Дуже важливі акценти бюджету 2024Погляд

05:20

Жовтень буде небезпечним: названо регіони, які ворог обстрілюватиме у жовтні

04:35

Гороскоп на жовтень 2023 для Овнів: що принесе другий місяць осеніВідео

Реклама
03:40

"Підбір ключів": Світан розкрив, чому припинилися атаки на Кримський містВідео

03:00

Буде нарозхват: 5 хитрих ідей, як найкраще їсти сало

02:35

Що буде, якщо Захід припинить підтримувати Україну: Світан описав жахливий сценарійВідео

02:02

Пролежать довше і не почорніють: експерт дав ідеальні поради щодо зберігання бананів

01:30

Кому не рекомендується їсти сало: несподівана відповідь приголомшить досвідчених гурманів

00:10

Єфросиніна розкрила секрет своєї молодості і стрункості

25 вересня, понеділок
23:55

Завдання для людей з надзвичайним зором: треба знайти 4 обличчя на зображенні

23:10

Курс долара "злетить" найближчим часом: банкір розповів, до чого готуватися українцям

22:50

Це паралізує весь флот: розкрито наслідки нищівного удару по штабу ЧФ в Криму

22:14

В Севастополі прогриміли вибухи, окупанти перекривали Кримський міст

22:03

Перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін

Реклама
21:47

Вріже майже 9-бальний шторм: Україну накрила найсильніша магнітна буря

21:26

Війна з Росією може тривати ще 10 років: Світан приголомшив прогнозомВідео

21:20

Знайшли найсмачніший пиріг "4 склянки" : це унікальний рецепт від господинь

21:08

Вже цього тижня: США можуть офіційно схвалити передачу Україні ATACMS

20:50

Білий дім вимагає від України виконати пакет реформ для отримання допомоги - ЗМІ

20:40

Сергій Стерненко. Удар по Одесі та "помста" росіян за приниження у СевастополіВідеоВідеоблоги

20:29

"Мета тільки одна": Буданов назвав об'єкти в РФ, які знаходяться під загрозою удару

20:24

Угорщина поставила Україні жорсткий ультиматум: зухвала заява Орбана

20:12

Росія підтягує резерви під Мелітополь: тривають бої за звільнені села

20:10

У Росії чергова "страшно красива" міс перемогла в конкурсі краси

20:07

Гороскоп на завтра 26 вересня 2023: Терезам - сила, Дівам - море гніву

19:36

Малхаз Нодарійович Папіашвілі досьє

19:30

У росіян не залишиться нічого: полковник назвав яскравий сценарій звільнення КримуВідео

19:30

Як і Лорак - нікому не потрібна: в Росії не хочуть йти на концерти співачки Лоліти

19:11

Чим замінити слово-паразит "тіпа": популяризатор мови озвучив українські аналоги

19:10

Ракетний удар по Одесі: важливі нюансиПогляд

18:38

Синоптики попереджають про небезпеку: якою буде погода 26 вересня

18:29

"Бавовна" в Криму тільки "на першому етапі", ЗСУ "гасять" ППО росіян - СвітанВідео

18:28

Російські окупанти безжально катували українців до смерті: ООН зібрала докази

17:40

Балтійський флот тепер не може проводити великі десантні операції - ЗМІ

Реклама
17:34

3 заборони, яких варто дотримуватися 27 вересня: прикмети, які захистять від біди

17:24

Без води, під обстрілами: у Запорізькій області знайшовся дядько Волочкової

17:09

Софі Лорен екстрено госпіталізували: що сталося

17:00

"Антиросійська вакханалія": у МЗС РФ звинуватили Пашиняна у "поваленні" зв'язків

16:59

Окупанти провально наступали під Бахмутом та зазнали великих втрат - розвідка Британії

16:55

Церковне свято 26 вересня: що не можна робити на Іоанна Богослова

16:44

Прийшов воювати з НАТО: колишній мер російського міста потрапив у полон до ЗСУВідео

16:32

Буде тепліше, ніж раніше: прогноз погоди в Україні на жовтень

16:22

Хатня робітниця-професіонал показала найпростіший спосіб чищення диванаВідео

16:17

Венсан Кассель закрутив роман з дівчиною, схожою як дві краплі води на його колишню Кунакі

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти