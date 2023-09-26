ЗСУ просунулися на Донбасі та звільнили нові території під Бахмутом — ISW

Українські війська намагалися перерізати оборону окупантів вздовж залізниці на схід від Кліщіївки.

https://glavred.net/ukraine/vsu-prodvinulis-na-donbasse-i-osvobodili-novye-territorii-pod-bahmutom-10503634.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються на Донбасі / колаж: Главред, фото: 53 окремо механізована бригада

Нові території звільнили українські війська на Бахмутському напрямку в Донецькій області.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що українські війська звільнили додатково 2 км території на Бахмутському напрямку. Про це йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни (ISW).

Уточнюється, що за повідомленням міноборони РФ, підрозділи російського південного угруповання військ нібито відбили українські атаки поблизу Майорського (20 км на південь від Бахмута).

відео дня

У свою чергу російські пропагандисти стверджують, що українські війська намагалися прорвати оборонні позиції окупантів уздовж залізниці на схід від Кліщіївки, а також контратакували поблизу Оріхово-Василівки після того, як росіяни нібито захопили населений пункт. Однак ISW досі не бачила візуального підтвердження того, що російські війська захопили Оріхово-Василівку.

Разом з тим за даними Генштабу ЗСУ російські сили здійснили невдалі атаки поблизу Кліщіївки та на схід і південний схід від Богданівки. Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ контратакують поблизу Курдюмівки.

Карта боїв / understandingwar

У повідомленні також наголошується, що 25 вересня російські війська продовжили безуспішні наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції поблизу Новомихайлівки.

Також за даними російських "воєнкорів", війська РФ атакували біля Мар'їнки і на південних підступах до Авдіївки, проте результат наступу невідомий.

Раніше в Інституті вивчення війни розкрили, що російський президент-диктатор Володимир Путін віддав наказ міністру оборони Сергію Шойгу зупинити контрнаступ ВСУ і повернути ініціативу на фронті російським військам.

Нагадаємо, раніше військовий експерт, полковник запасу Роман Світан розповів, чим важливе звільнення Андріївки Донецької області і які переваги дає контроль над цим населеним пунктом. За його словами, Андріївка - один з низки населених пунктів на Лівому березі Бахмутки, яка йде від Бахмута в бік Горлівки, чергуючись з висотами, які зараз займають українські військові.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.