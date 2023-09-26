Окупанти змінили свою тактику: ворог намагається втримати позиції в Бахмуті

Злагодженість підрозділів, які воюють на Бахмутському напрямку, знаходяться на низькому рівні.

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Окупанти знищують ворога на Бахмутському напрямку / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти втратили можливість створювати монолітні підрозділи на Бахмутському напрямку. Там вже не видно "вагнерівців". Про це в ефірі телемарафону заявив прес-офіцер 3-ї штурмової бригади Олександр Бородін.

Він зазначив, що на цьому напрямку час від часу з'являються бойовики з "Ахмет Север".

"У росіян немає можливості робити монолітні підрозділи (тобто підрозділів злагоджених). Це солянка. Співвідношення цієї солянки постійно змінюється. Це не стале якесь співвідношення. Може бути в якийсь момент більше добровольців (як частково було в 72-й бригаді)". Вагнерів вже не видно, Шторм-Z стало значно менше, але інколи з'являється "Ахмат Север", але вони використовують їх більше як сталих командирів. Вони більше керують, ніж воюють", - сказав Бородін.

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Злагодженість такої "солянки" знаходиться на низькому рівні.

Окупанти змінили тактику

Українські військові знищують сили та засоби окупантів. На Бахмутському напрямку залишилось 3 батальйони 72-ї бригади ворога, але боєздатними їх назвати важко.

Російські окупанти економили техніку, стріляли здалеку із закритих позицій, каже Бородін. Ворог раніше не пускав свою техніку на штурм у першій лінії. Однак нині ситуація змінилась.

"Зараз, коли вони почали втрачати території, вони почали кидати техніку на відкриті вогневі позиції. Тобто, пускати разом з піхотою на "нуль", грубо кажучи. Особливо приємно, що вони "пускають" танки Т-90М. Їх не так багато. Це модернізована версія 90-х. Вже близько 10 вже знищили під час операції з просування на Андріївку", - сказав Бородін.

Ситуація під Бахмутом

15 вересня Генштаб у своєму зведенні повідомив, що ЗСУ взяли під контроль Авдіївку під Бахмутом. Сили оборони України продовжили свої наступальні дії в районі Кліщіївки, де досягли певних успіхів.

Агресорка Росія стягнула під Бахмут 52 тисячі військ, розповів представник Східного угруповання ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, на всьому східному фронті ворог сконцентрував 150 тисяч окупантів.

У ЗСУ підтвердили визволення села Кліщіївка. Населений пункт знаходиться за 7 кілометрів від окупованого Бахмута.

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