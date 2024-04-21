"У заявах РФ панічні нотки": в ОП відповіли на істерику росіян після рішення Конгресу США

Ніхто не домовлятиметься з Росією на умовах Росії, війна має закінчитися лише безумовним покаранням агресора, наголосив Подоляк.

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В ОП відповіли на істерику росіян після рішення Конгресу США/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував рішення Палати представників Конгресу США про ухвалення законопроєкту щодо військової допомоги Україні. Він зазначив, що така допомога стане вкладом у швидше повернення миру та покарання злочинців.

У той же час він зазначив, що ніхто не буде домовлятися з країною-агресоркою Росією на умовах РФ. Про це Подоляк написав у Telegram.

"Істотно збільшена військова допомога Україні сьогодні – це про деескалацію, відновлення права, повернення миру до передбачуваного майбутнього, гарантоване підсумкове покарання злочинців (авторів воєнної агресії та авторів геноцидних типів війни в Україні), руйнування монструозної репутації Рф, демілітаризацію безумовного агресора і скорочення присутності Рф на глобальних ринках, яке справляє розкладницький вплив на цілі регіони...", – наголосив радник голови ОП. відео дня

Також він звернув увагу, що в офіційних заявах РФ, які були зроблені після ухвалення Палатою представників Конгресу США рішення про допомогу Україні, звучали істеричні та панічні нотки.

"Саме тому ми із задоволенням чуємо сьогодні (після рішення Конгресу США про виділення допомоги Україні) безумовні скигливі, істеричні, панічні нотки в російських офіційних заявах. Ніхто не домовлятиметься з Росією на умовах Росії. Війна має закінчитися лише безумовним покаранням агресора", – зазначив Подоляк.

Хто такий Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Рішення Палати представників Конгресу США про допомогу Україні

У США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроект про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроекти швидко будуть підтримані у Сенаті, а згодом підписані Байденом.

Сенат США готовий розглянути законопроект про допомогу Україні – стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроект про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, вже у вівторок, 23 квітня.

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