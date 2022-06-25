У Запорізькій області окупанти розкрадають гуманітарку та медикаменти

Війська Росії крадуть гуманітарку / facebook.com/Mikokuk

Війська Росії крадуть медикаменти, які передають в окуповані райони Запорізької області у вигляді гуманітарної допомоги, йдеться в повідомленні очільника ОВА Олександра Старуха в Facebook.

"Рашисти проводять перевірки гуманітарної допомоги і забирають частину медикаментів", - розповів Старух.

Також він додав, що в області російські військові зруйнували дві лікарні - Пологівську і Розівську.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники завдали масового удару ракетами по Україні. Вибухи прогриміли в шести областях-Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.

На Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на кількох напрямках. Однак окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

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