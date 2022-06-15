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Хотів заробити 25 млн грн на гуманітарці: директор холдингу продавав 3 тис. бронежилетів

15 червня 2022, 15:52

Директор рекламного холдингу вводив в оману співробітників ЗСУ, щоб отримати гарантійні листи для ввезення спорядження.

бронежилет
На Львівщині псевдоволонтер намагався продати бронежилети, передані для ЗСУ / СБУ

У Львівській області керівник рекламного холдингу ввозив в Україну військову амуніцію в якості гуманітарної допомоги. Однак замість того, щоб передати бронежилети українським захисникам, він їх продавав. Про це повідомляє Служба безпеки України.

42-річний "волонтер" діяв не сам, у нього були спільники.

"Щоб отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадових осіб ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини та ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", — йдеться в повідомленні.

бронежилет
На Львівщині псевдоволонтер намагався продати бронежилети, передані для ЗСУ / СБУ

У директора холдингу виявили майже 3 тис.бронежилетів. Їх загальна вартість становить 25 млн грн.

Правоохоронці вилучили військову амуніцію та передадуть на потреби армії.

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Нагадаємо, в Одесі теробороновец продав військовій амуніції зі складів волонтерських центрів на 700 тисяч гривень, його затримали.

Поліцейські встановили, що 39-річний чоловік безоплатно отримував зі складів волонтерських центрів для потреб армії дрони, Квадрокоптери, складові бронежелетів, наколінники, каремати, медичне та інше приладдя.

Інші новини:

війна в Україні мошенники Львівська область гуманітарна допомога
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