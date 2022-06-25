Війська РФ завдали ракетного удару по Рівненській області: перші подробиці

Попередньо інформації про жертви наразі немає. При цьому більше інформації чиновник пообіцяв надати пізніше.
Війська Росії ввечері в суботу, 25 червня, завдали ракетний удар по Рівненській області, в результаті обстрілу постраждала цивільна інфраструктура, повідомляє в Facebook голова ОВА Віталій Коваль.
"Повітряна тривога виявилася невтішною для Рівненщини. Завдано два ракетних удари по об'єктах цивільної інфраструктури", - заявив Коваль.
Також він додав, що попередньо інформації про жертви наразі ще немає. При цьому більше інформації чиновник пообіцяв надати пізніше.
Масований ракетний удар по Україні
Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники завдали масового удару ракетами по Україні. Вибухи прогриміли в шести областях-Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.
Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.
На Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.
Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на кількох напрямках. Однак окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.
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