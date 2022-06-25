Ракетний удар по Львівщині: РФ випустила по області 6 ракет, з них чотири "прильоти"

Шість ракет по Львівській області були випущені з Чорного моря / Фото УНІАН

Вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти вдарили ракетами по Львівській області. Як повідомив глава ОВА Максим Козицький, шість ракет були випущені з Чорного моря.

Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири влучили у військовий об'єкт у Яворівському районі.

Внаслідок ракетного удару постраждали чотири людини: одна людина отримала травми середньої тяжкості, троє - легкі поранення. Всі постраждалі госпіталізовані.

Пожежа, що виникла внаслідок обстрілу, локалізована.

Як повідомляв Главред, рано вранці в суботу, 25 червня, російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали після повітряної тривоги в чотирьох областях - Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській. Частина ракет була випущена по Україні з території Білорусі. В цілому, по Україні випустили близько 40 ракет.

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