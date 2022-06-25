Окупанти випустили 24 ракети по військових об'єктах біля Житомира

Російські загарбники провели ракетний обстріл з літаків, які підлетіли з боку Білорусі.
Біля Житомира рано вранці 25 червня був масовий ракетний обстріл військових об’єктів.
Окупанти підлетіли на літаках з боку Білорусі й випустили 24 ракети. Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні.
Він зазначає, що по самому обласному центру "прильотів" не було.
"Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, були обстріляні військові об’єкти навколо Житомира. З літаків були запущені ракети, вони зайшли з Білорусі. І сумарно було запущено 24 ракети по військових частинах і по об’єктах навколо Житомира", – розповів Сухомлин.
Про можливі жертви або поранених інформації поки що немає. За словами мера міста, таку інформацію коментуватимуть військові.
Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Літаки РФ випустили щонайменше два десятки ракет для обстрілу України. Вибухи пролунали у Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.
Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 24 червня, в районі села Потьомкіне Високопільського району Херсонської області українські захисники відбили дві атаки російських окупантів, які намагалися відновити втрачені позиції.
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