Окупанти випустили 24 ракети по військових об'єктах біля Житомира/ Фото УНІАН

Біля Житомира рано вранці 25 червня був масовий ракетний обстріл військових об’єктів.

Окупанти підлетіли на літаках з боку Білорусі й випустили 24 ракети. Про це розповів мер Житомира Сергій Сухомлин у відеозверненні.

Він зазначає, що по самому обласному центру "прильотів" не було.

"Сьогодні вранці ми всі прокинулися від гучних вибухів. По Житомиру нічого не прилетіло, були обстріляні військові об’єкти навколо Житомира. З літаків були запущені ракети, вони зайшли з Білорусі. І сумарно було запущено 24 ракети по військових частинах і по об’єктах навколо Житомира", – розповів Сухомлин.

Про можливі жертви або поранених інформації поки що немає. За словами мера міста, таку інформацію коментуватимуть військові.

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Літаки РФ випустили щонайменше два десятки ракет для обстрілу України. Вибухи пролунали у Київській, Чернігівській, Житомирській та Миколаївській областях.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 24 червня, в районі села Потьомкіне Високопільського району Херсонської області українські захисники відбили дві атаки російських окупантів, які намагалися відновити втрачені позиції.

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